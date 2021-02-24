Консервация системы: СМИ рассказали о переносе даты послания Путина Федеральному собранию

Вокруг возможного послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию с самого начала года ходили разные разговоры. Да и версий у экспертов было немало. К примеру, как только появились первые слухи о том, что обратиться с посланием к членам Госдумы и Совфеда глава государства планирует уже в конце февраля, ряд политологов заговорили о «спешке Кремля», пытающегося выровнять ситуацию в преддверии парламентских выборов, тем более что она (ситуация), выглядит не очень оптимистично для действующей власти.

Разумеется, озвучивались и другие мнения. Были даже те, кто прогнозировал ускорение транзита власти на фоне неоднозначных прогнозов о том, какие темы Путин якобы планирует поднять в рамках ежегодного послания. Но самое главное заключается в том, что все они «плясали» вокруг неподтвержденной даты, а именно – последней недели февраля 2021 года. Однако с недавних пор «дата послания» изменилась, согласно тем же слухам.

К примеру, по данным «Коммерсанта», который ссылается на источники, близкие к АП, дата ежегодного послания президента Путина Федеральному собранию перенесена. Причем теперь сообщается, что глава государства выступит перед сенаторами и депутатами в конце марта или даже в начале апреля. Называются даже примерные темы: пандемия, успешная борьба с ней, поставки отечественной вакцины за рубеж. Более того, в публикации издания отдельно подчеркивают, что перенос даты послания может быть мотивирован и целями, которые власти ставят перед собой в преддверии думских выборов. Дескать, прозвучавшее за пару месяцев до официального старта предвыборной кампании послание может внести заметные коррективы в планы не только партии власти, но и ее ключевых оппонентов.

Разумеется, в экспертной среде на эту информацию отреагировали довольно бурно. К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь», перенос ежегодного послания президента может быть связан с желанием Кремля несколько стабилизировать ситуацию с турбулентностью в вертикали власти и российском обществе на фоне участившихся слухов о новых кадровых перестановках и возможных досрочных выборах.

«Дата Послания президента уже перенесена. Сроки выборов также возвращаются к осенней дате, а могут даже уйти в зиму. Сразу несколько источников сообщают, что теперь послание Путина Федеральному собранию запланировано на конец марта – начало апреля. И увязано оно будет, прежде всего, на успехах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В то же время специалисты считают, что перенос призван попутно замедлить турбулентность в самой системе власти и обществе на фоне слухов о предстоящих кадровых решениях и досрочных выборах.

Система оказалась не готова к новому молниеносному броску – как показывает история, непрогнозируемые внешние факторы зачастую способны ломать все сценарии. А на фоне нынешней политической нестабильности это провоцирует излишние риски.

Ключевой сценарий теперь заключается в консервации системы и ее ориентации на ответы на угрозы. Было бы странно полагать, что будет избран вариант с политическими новациями», – пишут авторы канала.