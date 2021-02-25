Путин потерял интерес к России: Потапенко рассказал о "личной трагедии" президента

Российский президент Владимир Путин, несмотря на свой высокий государственный статус, пожалуй, еще никогда не становился столь обсуждаемой фигурой в отечественной политике, как в последние год-полтора. Разумеется, «коронакризис», конституционная реформа, а также ряд законодательных инициатив, которые могут стать дополнительными «раздражающими» факторами, вынуждают экспертов все чаще оценивать действия федерального центра, рассматривая их в том числе сквозь призму личности главы российского государства, в чьих руках, как считают политологи, сосредоточена едва ли не безграничная власть.

Как бы там ни было, но, несмотря на своего рода «видимость» укрепления позиций российского президента, которое происходит даже на фоне целого комплекса негативных факторов, в СМИ все чаще культивируется мнение о том, что Владимир Владимирович постепенно теряет контроль над ситуацией и в преддверии парламентской и президентской предвыборных гонок уже не может сформировать эффективную стратегию, которая обеспечивал бы власти успех.

Более того, как считает известный российский бизнесмен Дмитрий Потапенко, глава российского государства под грузом свалившихся на страну и на него лично проблем начал постепенно терять интерес к самой России. С таким заявлением эксперт выступил в интервью Youtube-каналу «Главтема».

Дмитрий Потапенко // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Путин потерял интерес к объекту управления. Человек развивается только тогда, когда видит результаты своего труда. Какой результат у президента? В мире его не признают, Россию не признают. Хорошо рассказывать на федеральных каналах, что нас боятся – да, нас боятся как «гопников», но нас не уважают как партнеров, и этого уважения нет как к стране, так и к Путину персонально. Это ужасающий вывод, ведь для Путина крайне важно признание.

К такому результату его привели личные просчеты. У президента сейчас отсутствует интерес не только к народу на площадях, но даже к его знакомым – его круг общения сузился максимум до трех-четырех человек, которым он также не доверяет. Это одиночество не на вершине, как многим может показаться, это одиночество на дне, одиночество во впадине, это его личная трагедия», – заявил Дмитрий Потапенко.