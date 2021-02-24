Путин, Байден и ЕC договорились по Навальному: Скурлатов сделал громкое заявление

Накануне стало известно о том, что международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение лишить российского оппозиционера Алексея Навального статуса «узник совести». В самой организации кивают на особенности процедуры предоставления подобного статуса, подчеркивая, что не отказываются от своих заявлений о том, что Навальный сидит по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.

Как бы там ни было, но решение Amnesty International спровоцировало бурную дискуссию в экспертных кругах. Так, прокремлевские СМИ и эксперты получили прекрасный повод говорить едва ли не об отказе западных кураторов от своего «проекта в России», а сторонники Навального, напротив, обвиняют Amnesty в том, что ее представители пошли на поводу у организаторов масштабной кампании, направленной на дискредитацию оппозиционера в западном обществе. Впрочем, соответствующее решение принято, причем мотивировали его правозащитники тем, что в высказываниях Навального середины 2010-х годов присутствуют признаки «hate speech».

Между тем, как утверждает известный российский писатель, политик, соучредитель Национального фонда развития регионов России Игорь Скурлатов, реальные мотивы лишения Навального статуса узника совести могут быть скрыты намного глубже, чем их подают сторонники и противники оппозиционера. Даже официальные объяснения представителей Amnesty International не убедили эксперта в том, что речь реально идет о старых высказываниях Навального. По его словам, речь может идти, напротив, о закулисных договоренностях между Кремлем и Западом.