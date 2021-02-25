Медведчук поплатился за кумовство с Путиным

У кума Путина Виктора Медведчука арестовали все имущество на Украине.



Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пришел к выводу, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук финансирует терроризм. То есть войну в Донбассе.

Всему виной оказался бизнес жены Медведчука Оксаны Марченко, который несколько лет назад появился у нее в России. Точнее, не у нее, а у ее кипрского офшора. Речь идет о нефтяной компании «НЗНП Трейд», которая кует черное золото на Гавриковском месторождении в Югре.

Как сказано на сайте «Роснефти», которая тоже имела на этот участок виды, месторождение находилось в нераспределенном фонде Роснедр: «Ведомство планировало предложить этот участок недропользователям в 2012 году, но по необъясненным причинам ни конкурса, ни аукциона по этому участку организовано не было». А когда торги все же состоялись, на них неожиданно победил НЗНП. Даже «Ведомости» тогда отписались, что условия «были явно заточены» под эту конкретную фирму.

Сегодня доля Марченко в НЗНП переписана, правда, на Наталию Лавренюк – это подруга приближенного к Медведчуку украинского депутата Тараса Козака (он тоже попал под санкции СНБО). Но имя Марченко все равно связано с Новошахтинским заводом нефтепродуктов, так что санкции за компанию (во всех смыслах) получило все бизнес-окружение главы партии «За жизнь». В Киеве считают, что их нефтью в Донбассе заправляют танки, а на их налоги Россия спонсирует боевиков. Логика в этом отчасти есть, но только отчасти. Когда президентом Украины был Петр Порошенко, санкций за его российский бизнес никто почему-то в Киеве не вводил. Так что очевидно: пострадал политик не столько за деньги, сколько за кумовство с Путиным.

Впрочем, за семью Медведчука переживать тоже особо не стоит. Его дочь давно живет в 245-метровой московской квартире с видом из окна на Белый дом. Его зять буквально несколько дней назад получил пост главы ПАО «Россети» с собственным капиталом компании в 1,6 трлн рублей (на 2019 год). Да и что касается Югры… Семье кума Путина с широкого барского плеча достался там шикарный кусок России. Извлекаемые запасы одной только нефти (без учета газа) Гавриковского месторождения – 40 млн тонн. Если в деньгах – это 17 млрд долларов. За такое кумовство и пострадать не накладно.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Медведчук поплатился за кумовство».