КПРФ объявила "встречу с избирателями" в Москве из-за задержания Бондаренко

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин намерен провести «встречу» с избирателями возле здания администрации президента в Москве. Об этом пишет партийное издание «Красная Москва». Рашкин подтвердил это, ретвитнув сообщение.

Напомним, что Бондаренко был задержан сегодня в подъезде своего дома. Из видео, опубликованного на его YouTube-канале, следует, что ему вменяют статью 20.2.5 КоАП РФ из-за присутствия на митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Ранее утверждалось, что он присутствовал там в качестве наблюдателя.

Суд над Бондаренко проходит в настоящее время.

«Началась очередная попытка расправы над ярким, принципиальным политиком, саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. Дал указание нашей юридической службе и депутатам незамедлительно разобраться в происходящем!» — комментирует ситуацию лидер партии Геннадий Зюганов.

Три дня назад Бондаренко объявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму по одномандатному округу, где традиционно выдвигается спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин.

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