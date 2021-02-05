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Песков прокомментировал отмену митингов и давление Запада по Навальному

Политика
14:42, 05 февраля 2021

Песков прокомментировал отмену митингов и давление Запада по Навальному
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение команды Алексея Навального добиваться освобождения их лидера не с помощью несогласованных акций, а используя давление на Кремль со стороны западных стран, подтверждают статус «иностранного агента», которым власти наделили ранее Фонд борьбы с коррупцией.

«Полная демонстрация статуса иноагента. Полная демонстрация. Тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом само решение временно отказаться от уличных митингов Песков приветствовать не стал, вместо этого он осудил уже прошедшие митинги и заявил, что «отсутствие таковых должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов» (цитата по «Дождю»).

Также представитель Кремля заявил, что акции нужно согласовывать с властями, как того требует принятый этими же властями закон, а придумывать отдельные процедуры на период пандемии (когда акции запрещены) «не имеет смысла». При этом проведение парада Победы летом этого года он оправдал, назвав его «более упорядоченным мероприятием», а также добавил, что «люди не могут выражать мнения, чтобы ставить под угрозу жизнь целых городов». 

Напомним, что накануне руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что пока никаких акций они не планируют, чтобы у них была возможность подготовиться к выборам в Госдуму. Он также отметил, что постоянные задержания тысяч людей и сотни арестов не позволяют их штабам вести политическую кампанию. Новые митинги могут пройти весной и летом.

 

Теги: #Навальный #Песков #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Политика

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