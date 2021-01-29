Кто в России Волан-де-Морт? Глуховский объяснил разницу между Путиным и Навальным

По мнению писателя Дмитрия Глуховского, Наталья Поклонская ошиблась, сравнив Алексея Навального со злодеем из Поттерианы.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «даже Волан-де-Морт не так страшен, как Навальный». Она полагает, что сравнения такие назрели из-за страха или нежелания российского руководства (то есть конкретно Владимира Путина) произносить вслух имя Алексея Навального, какими бы мотивами этот самозапрет ни был обусловлен.

Писатель Дмитрий Глуховский имеет совершенно другой взгляд на параллели между Поттерианой и российской действительностью.

Дмитрий Глуховский // Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

– Вообще, в очень большой степени история о Гарри Поттере и Волан-де-Морте – это история о том, как в обществе устанавливается атмосфера фашизма, как приходит диктатура и как через страх, в том числе через страх перед расправой физической, и через подстрекательство, и через угрозы, и через атмосферу ненависти ускоряется приход диктатуры.

История Волан-де-Морта именно об этом: о том, как человек, торгующий страхом и ненавистью, запугивает и приводит общество к покорности. Совершенно очевидно, что это история не об Алексее Навальном.

Сравнивать Алексея Навального с Волан-де-Мортом здесь некорректно. И именно те, кто пытается это сделать, являются приспешниками Волан-де-Морта или Сатаны, – заключил Глуховский.