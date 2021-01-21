О чем думают США? Кричевский проанализировал выступление главного кандидата на пост главы Пентагона

Накануне, несмотря на целый комплекс вполне обоснованных опасений, в столице США Вашингтоне все-таки состоялась церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Теперь Джозеф Байден и Камала Харрис официально вступили в должности президента и вице-президента страны, а это значит, что для российско-американских отношений наступает очередная «новая» веха.

Причем политологи оценивают перспективы отношений Вашингтона с Москвой при администрации Байдена по разному. Однако в большинстве своем они убеждены в том, что антироссийская риторика в обозримом будущем будет ужесточена. Одним из свидетельств реализации этого сценария российский политолог Никита Кричевский считает недавнее выступление Ллойда Остина, которого называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы Пентагона. Об этом эксперт рассказал в публикации на своем авторском Telegram-канале.

«Кандидат на пост нового главы Минобороны США (Пентагона) Ллойд Остин перечислил перечень угроз, которые исходят от России.

Прежде всего, речь идет о космосе, кибероперациях и информационной войне, о внесении раздрая между Соединенными Штатами и их партнерами, военные риски для Европейского континента и влияние России в Южной Америке. Кроме того, отметил он и наращивание военного присутствия Росси в Арктическом регионе, действия Москвы в Восточном Средиземноморье и Черном море.

Между тем Остин не стал говорить о главном риске: экономическом, политическом и инфраструктурном поглощении России Китаем. Если этот риск будет реализован, противостоять Пекину станет практически нереально.

Америка нуждается в динамично развивающейся России, которая была бы свободна от коррупции, клептократии и правового беспредела. Поэтому, прорабатывая новые санкции, Америка думает вовсе не о России, Америка думает исключительно о себе», – пишет Кричевский.