Кириенко назвал 45% "оптимальным" результатом для "Единой России"

Если при явке в 45% на выборах в Государственную думу правящая партия добьется результата в 45%, этот показатель будет «оптимальным» для неё, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Как пишет РБК, об этом он сказал в ходе одного из семинаров мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Ранее «Медуза» писала, что администрация президента настаивает, чтобы партия власти получила на грядущих выборах больше конституционного большинства или более 300 мандатов. Всего в Госдуме 450 депутатов, и лишь половина из них избираются по партийным спискам. Ожидается, что куда больше у «Единой России» шансов избрать нужных ей кандидатов по одномандатным округам.

Результат в 45% является в целом достижимым для партии. В начале декабря опрос «Левада-Центра» [организация внесена Минюстом в список иностранных агентов] показывал, что уровень её реальной поддержки составляет 29%, однако, если говорить только о той части опрошенных, кто собирается идти на выборы, то единороссы получили бы 43% голосов. Политолог Александр Кынев отмечал при этом, что возможный рост явки в любом случае негативно скажется на позициях правящей партии.