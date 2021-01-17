Захарова: В ответах Германии по Навальному нет ничего содержательного

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ответы властей Германии, которые они предоставили по запросу прокуратуры РФ, их не устроили.

«Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — приводит её слова РБК.

Напомним, что Россия так и не возбудила уголовного дела по факту отравления Алексея Навального в Томске. Правоохранительные органы заявляли, что оснований для этого у них пока нет, в том числе из-за отсутствия ответов с немецкой стороны.

Накануне Минюст ФРГ предоставил ответы в рамках международного законодательства. Медицинских сведений в них не было из-за отказа со стороны Навального. Представитель немецкого ведомства счёл, что теперь у России есть все необходимые данные для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что ряд журналистов и Навальный ранее опубликовали собственное расследование покушения на убийство, в ходе которого они пришли к выводу о виновности специальной группы внутри НИИ-2 ФСБ РФ, которой руководили как минимум на уровне генералов контрразведки. Затем Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых отравителей, сотрудником ФСБ из этой группы Константином Кудрявцевым, который признался в содеянном.

Ответов по существу от руководства России или правоохранительных ведомств с тех пор не прозвучало.

Сегодня Навальный вернется в Москву после нескольких месяцев лечения и реабилитации в Германии. Как писал Sobesednik.ru, он уже сел на самолет.