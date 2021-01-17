Навальный сел на самолет, толпа фанатов Бузовой без Бузовой и буйный пассажир

Издание Baza опубликовало видео, на котором группы людей на территории аэропорта «Внуково», куда должен прилететь Алексей Навальный, поют песни Ольги Бузовой. Судя по многочисленным публикациям в соцсетях, туда централизовано на экспрессе приехали десятки людей якобы встречать исполнительницу.

На первом этаже «Внуково» внезапно исполняется нестройным хором песня Ольги, простите, Бузовой «Мало половин». Мальчики и девочки репетируют танец.



Сам Навальный ранее написал, что во «Внуково» собирают людей на какую-то встречу с Ольгой. pic.twitter.com/U39BNr0giy — baza (@bazabazon) January 17, 2021

Судя по сторис, которые сама Бузова публикует в своем Instagram-аккаунет, она находится в Санкт-Петербурге и не сообщала, что намерена приехать в Москву. Несмотря на то, что людей без билетов в аэропорт сегодня не пускают, молодые юноши и девушки, которые на видео репетируют танец и поют, смогли попасть внутрь пока несколько сотен журналистов и сторонников политика ожидают у рамок.

Такая обстановка сейчас у Внуково



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/2boFJVkHm8 — Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2021

Тем временем сам Алексей Навальный сел в самолет, в котором с ним в Москву летит большое число журналистов. Также сообщается, что один из пассажиров ведет себя агрессивно, его намерены высадить.