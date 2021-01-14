В Сирии связали усиление ИГИЛ с уходом бойцов ЧВК "Вагнера" с востока страны

Сирийские эксперты заговорили о начале усиления «Исламского государства» [также ИГ, ИГИЛ – организация признана террористической и запрещена на территории России]. Ранее о том же заявляли во Франции.

Как отмечает telegram-канал «Новый век», разница в оценках ситуации со стороны сирийцев и французов заключается в том, что министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли связывает усиление позиций боевиков с уходом из Ирака и Сирии американских подразделений. При этом сирийская сторона в лице эксперта и политолога Хади Абдулла считает это следствием распространения слухов о переброске бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» с востока Сирии.

По его словам, «вагнеровцы» перебрались в Латакию, уйдя из Дейр эз-Зора, еще 23 декабря. Вскоре после этого боевики возобновили атаки на подразделения Сирийской арабской армии в данной местности. Так, уже 25 декабря под Эш-Шолой на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор террористы организовали подрыв автобуса, в котором находились сирийские солдаты.

«Нам, как наблюдателям, пока остается лишь гадать, случайно ли совпали «телодвижения» российской и американской сторон в регионе, или являются частью общего замысла. А может Трамп просто верен своей тактике — оставить Байдену как можно больше проблем, ну, а российская дипломатия в очередной раз решила пожертвовать своими позициями ради турецких друзей и их прокси?» — заключает «Новый век».

Напомним, что официальная позиция российских властей заключается в отрицании присутствия бойцов ЧВК «Вагнера» в Сирии, как и существования данной военной компании как таковой. При этом в многочисленных СМИ, включая Sobesednik.ru, периодически появляются публикации, доказывающие обратное, а также сообщающие о бесчинствах, которые предполагаемые «вагнеровцы» творят на сирийской территории.