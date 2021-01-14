"У Путина к нему претензий нет": политолог рассказал о шансах Мишустина стать президентом России

Несмотря на целую череду громких событий в российской политической системе, политологи, похоже, ни на день не оставляют дискуссию о возможном формате предстоящего транзита власти и борьбы за передел сфер влияния, которая, по мнению некоторых из них, развернулась на этом фоне.

Очередную порцию для размышлений экспертам дали обозначившиеся недавно кадровые перестановки в правительстве. В связи с этим в экспертной среде заговорили о возможном усилении позиций действующего премьер-министра Михаила Мишустина. Разумеется, в связи с этими же обстоятельствами, о председателе Кабинета министров заговорили в том числе и как о наиболее вероятном преемнике действующего президента России Владимира Путина на посту номер один в стране.

Впрочем, как утверждает российский журналист и политолог Андрей Колесников, на самом деле объявлять Мишустина преемником пока еще рано. В то же время эксперт не отрицает того факта, что именно Михаил Владимирович на данный момент является фигурой, рейтинг и политический вес которой неустанно растет.