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Потапенко рассказал, как Путин одной фразой "подписал себе приговор"

Политика
16:32, 04 января 2021

Потапенко рассказал, как Путин одной фразой "подписал себе приговор"
Global Look Press
Global Look Press

О возможном уходе президента Путина отныне говорят не только эксперты, склонные прогнозировать скорый транзит власти в России, но и те, кто эту власть во всех ее проявлениях и при любых событиях старался поддерживать. Например, многие прокремлевские политологи старательно опровергают заявления представителей противоположного лагеря, утверждающих, что в России в последнее время активизировалась внутриэлитная борьба за сферы влияния на фоне слухов о том, что Владимир Владимирович может покинуть президентский пост.

На этом фоне ряд экспертов начали озвучивать давно знакомый многим нарратив, согласно которому с уходом Путина страна снова погрузится в хаос и нестабильность, поскольку именно российский президент выступает в качестве того незаменимого связующего звена, при котором все работает как надо.

Впрочем, дискуссия вокруг возможной отставки российского президента и имен его потенциальных преемников от этого не прекращается. Более того, в ее рамках в последнее время все отчетливее звучат имена политиков и чиновников, которых специалисты считают наиболее вероятными преемниками Путина. Между тем, как отметил известный российский экономист Дмитрий Потапенко, в большей степени обращает на себя внимание тот факт, что российская система власти действительно не может работать без Путина, что свидетельствует о ее изначально неверном формате. Впрочем, процесс смены, по мнению Потапенко, действительно не исключен, тем более, что президента России он на данный момент считает одним из самых незащищенных лиц в государстве. Эксперт даже назвал фразу, которой Владимир Владимирович, по его мнению, «подписал себе приговор». Об этом специалист рассказал в эфире Youtube-канала «Спец».

«Фигуры, которые, как мне кажется, будут управлять Россией после Путина, будут точно не те, которые на данный момент у всех на виду. Для того, чтобы сковырнуть нынешнюю власть, необходимы условно всего лишь "пара обозленных сотрудников ФСО". Президент России на данный момент является самым незащищенным лицом в государстве. Никто не задумывался о том, в чем разница между Россией и Соединенными Штатами? Ответ довольно прост. У нас в стране все слишком персонифицировано. К примеру, в США завал Байдена точно не приведет к краху всей системы управления государством. У нас же такой инцидент, с кем бы он ни произошел, завалит и все остальное. Путин говорит, что все вокруг будут "осматриваться по сторонам» – он фактически одной этой фразой подписывает себе приговор.

Этим он демонстрирует, что в России нет системы управления. Что вообще означает его «смотреть по сторонам»? Какие стороны он имеет ввиду? Владимир Путин всегда старался выстроить систему таким образом, чтобы потом передать кому-то власть или это все должно продолжать работать в автономном режиме. Что в итоге? Если Путин уйдет – система рухнет. Это значит, что изначально вся система была построена неверно. Потому что сейчас вся система управления российским государством предельно персонифицирована. Следующей историей, как мне кажется, будет коалиционная, поскольку никто не сможет перехватить полномочия, которые президент России предоставил себе, поэтому управление окажется в руках альянса из нескольких групп, а президентом будет назначен удобный для всех человек», – отметил Потапенко.

Теги: #Путин #Потапенко

Рубрика: Политика

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