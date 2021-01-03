Новое слово в популизме. Президент Бразилии сиганул с лодки и поплыл к людям

Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает радовать своих избирателей ковид-диссиденсткими поступками. Во время празднования Нового года традиционными купаниями он приехал на лодке к пляжу, а потом спрыгнул в воду и поплыл общаться с избирателями.

Твит с видео и подписью «1 января на пляже с народом» он выложил 2 января. В сопровождении поплывших с ним охранников он поговорил с окружившими его людьми и вернулся на судно.

- Na praia com o povo, 01/janeiro.

- Praia Grande/São Paulo.

- Presidente JAIR BOLSONARO. pic.twitter.com/Lqr33ZgrKE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2021

Sobesednik.ru уже не раз обращал внимание не только на сомнительные поступки бразильского лидера, который сперва отказывался носить маску во время публичных выступлений (заставлять делать это его пришлось через суд), но ещё и отказался вакцинироваться, заявив, что это его решение и он не обязан ни перед кем отчитываться за свою жизнь.

Однако к избранному в 2019 году г-ну Болсонару есть и другие вопросы, коррупционного характера. В 2020 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал его «Персоной года в сфере организованной преступности и коррупции» — звание выдается не за борьбу с упомянутыми проблемами, а именно за участие в них.