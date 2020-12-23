СМИ выяснили сроки ухода Лукашенко с поста президента Беларуси

Вот уже несколько месяцев в Беларуси сохраняется политический кризис, который, похоже, перешел в новую стадию, поскольку в последнее время из Республики доносятся тревожные новости о новых жестких задержаниях участников протестных акций. И ведь прежде, казалось, власти страны взяли паузу, ожидая возобновления диалога то ли с представителями оппозиции, то ли с Москвой, от которой действующий президент Александр Лукашенко, очевидно, все еще ожидает поддержки, а потому тревожных известий из Беларуси не поступало.

Как бы там ни было, но с начала декабря в стране едва ли не ежедневно сообщают о новых задержанных. Не исключено, что ситуация для оппозиции усугубилась после неоднократных заявлений об отказе от централизованного протеста и переходе на локальные акции в разных районах того же Минска. Власти могли воспринять это как свидетельство слабости выступающих против Лукашенко сил и предпринять попытку дожать протест. Впрочем, как и в начале осени, протест в Беларуси не утихает, а потому оценки происходящим в Республике событиям ежедневно сыплются на головы заинтересованных наблюдателей, словно из «рога изобилия».

Более того, в прессе начали появляться новые инсайды из властных кругов, согласно которым, развязка белорусского кризиса все же близка. К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь», уже весной Александр Григорьевич может покинуть президентский пост, однако это еще не означает завершение кризиса, поскольку с его уходом развернется лишь новый этап борьбы за влияние в стране.

«В правительственных кругах в Минске поговаривают, что Лукашенко уходит с президентского поста весной. На фоне таких изменений западная партия, очевидно, предпримет попытку перехвата инициативы и попытается увеличить численность своих сторонников среди белорусских депутатов, чтобы заполучить ключевые посты в правительстве», — сообщает канал.

Иными словами, насколько бы реальным не оказался долгожданный для довольно большой части белорусского общества шаг Лукашенко с отставкой, он вовсе не приведет к моментальной стабилизации ситуации в стране. Более того, отставка действующего главы Республики, судя по всему, лишь подстегнет новые политические процессы, в рамках которых будет вестись бескомпромиссная борьба за власть. И дело не только в западной партии, о которой упоминают эксперты, нужно помнить еще и о Кремле, который, вне зависимости от ситуации в самой России, вряд ли согласится отпустить ситуацию и утратить рычаги влияния на белорусскую политику в целом.