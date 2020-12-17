Навальный: Версия Путина об отравлении, если вникнуть, "превратится в тухлую тыкву"

Оппозиционный политик Алексей Навальный пояснил, какие конкретно он видит изъяны в версии президента РФ Владимира Путина о его отравлении и в слежке за ним. Он уверен, что при более внимательном рассмотрении она «превратится в тыкву».

Как ранее пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент действительно признал, что за Навальным велась слежка российскими спецслужбами. По версии оппозиционера, это говорит о том, что скрывать правду после выхода его расследования власти становится всё сложнее.

«Всякие мелочи вроде того, почему следили за мной химики и врачи, почему все следившие работают в центре экспертиз ФСБ, почему они созваниваются с производителями "Новичка" и — главное — почему же я все-таки впал в кому на 18 дней, игнорируются. Игнорируются, потому что если упомянуть это, то путинская версия моментально превращается в тыкву. Вернее, это и с самого начала тыква, а не карета. И превратится она в тухлую тыкву», — пишет Навальный в своем Facebook.

Он также пообещал более подробно разобрать слова главы государства в своем сегодняшнем эфире на YouTube-канале «Навальный Live».

Ранее оппозиционер заверил, что доказательства, приведенные журналистами в расследовании о его отравлении «железобетонные» и именно в связи с этим Путин не стал спорить с самим фактом слежки.