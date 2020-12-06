Сторонники Санду на митинге потребовали её досрочной инаугурации

Вице-председатель парламента Молдавии и оппозиционной партии «Платформа DA» Александр Слусарь в ходе митинга у здания правительства потребовал, чтобы инаугурация избранного президента Майи Санду прошла досрочно.

«Мы требуем вступления в должность избранного президента Майи Санду 10 декабря, сразу после утверждения Конституционным судом результатов президентских выборов. В этот день правительство должно подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным выборам», — приводит его слова «Интерфакс».

Сама же Санду также повторно заявила о необходимости досрочной отставки кабинета министров и парламента. Это происходит на фоне срочного принятия депутатами из коалиции сторонников действующего президента Игоря Додона ряда законопроектов, которые уменьшают президентские полномочия. Санду уже назвала это попыткой узурпации власти.

По данным организаторов акции, на улицу вышли порядка 20 тысяч человек. Как пишет агентство, все они соблюдают противоэпидемиологические меры.