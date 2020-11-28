Запрет примирений, Байден позвал Тихановскую, иранская бомба. Главное к 28 ноября

«Медизаона» сообщает, что полицейским напрямую запрещено идти на примирение с обвиняемыми в уголовных преступлениях. Это издание подтвердило на примере судебного процесса в Петербурге, когда разбирательство против гражданина, которому вменяли применение насилия против полицейского и его оскорбление, было закрыто по примирению сторон.

«Примирившиеся с Климовым старший сержант Козлов и сержант Нагорнова совершили "проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, выразившийся в недостойном поведении, поставивший под сомнение их бескорыстность и беспристрастность и тем самым нанесший ущерб авторитету органов внутренних дел"»,

— пишет издание со ссылкой на приказ об увольнении г-на Козлова. Он проработал в полиции семь лет.

В интервью «Белсат» Светлана Тихановская подтвердила, что избранный президент США Джо Байден пригласил её на встречу. Также вскоре она планирует посетить с официальными визитами Норвегию и Великобританию. Ранее непризнанная президент провела ряд переговоров с представителями стран центральной Европы и структур ЕС. По её словам, все страны, с которыми она разговаривала, готовы финансово поддержать белорусскую экономику и гражданское общество, когда уйдет Лукашенко. Кроме того, она отметила, что ООН намеревалась направить в Республику своих наблюдателей, но Лукашенко этому мешает, так как «не хочет показывать правду о Беларуси».

Тихановская также отметила, что Москва пока избегает официального диалога с ней, однако неофициальные каналы связи с ней Кремлем задействованы.

Глава муниципального района Красносельский Илья Яшин объяснил призывы российской оппозиции к санкциям, прозвучавшие накануне в Европарламенте: «Пропаганда весь день визжит, что оппозиционеры в Европарламенте призвали к санкциям против России. На самом деле, всё ровно наоборот: мы выступали с патриотических позиций и отстаивали интересы нашей страны». Он пояснил, что речь идет о санкциях не против России, а против конкретных олигархов: «Россию не трогать, негодяев наказывать». По словам Яшина, эту концепцию предложил ранее покойный политик Борис Немцов.

Правительство Хабаровского края, возглавляемое врио губернатора Михаилом Дегтяревым, заявило, что перед единым днем голосования будет сформирован новый состав избирательной комиссии региона, передает ТАСС. Там запланировано 18 электоральных кампаний, в том числе выборы губернатора, Госдумы, а также регионального парламента.

Близ Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого называли «отцом иранской бомбы», сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Минобороны Ирана. Как пишет издание, западные разведслужбы считали, что он отвечает за ядерную программу Ирана. Министр обороны страны назвал это «актом государственного террора», а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что за убийством стоит Израиль, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters. «Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — добавил он. О возможной причастности Израиля к убийству сообщил и постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совбезу ООН, знает ТАСС.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину санкций против российских компаний АО «Элекон», «Авиазапчасть», а также компании Nilco Group и двух фирм в Китае, которые были введены во вторник. По его словам, они «передавали чувствительные технологии и наименования [продукции] иранской ракетной программе».

Писатель Виктор Шендерович объявил, что начал процесс оформления гражданства Израиля. В юношестве он испытывал скепсис по отношению к этой стране, но сейчас осознает, что был не прав: «Наверное, хорошо и правильно, что на Земле есть место, где евреи всегда дома. Не лучше и не хуже других, просто — дома!»

Власти Приморья заявили, что подача электроэнергии на острове Русском, нарушенная из-за ледяного шторма, будет восстановлена за выходные. Об этом сообщает «Интерфакс».