Тихановская хочет поговорить с Путиным. Байден уже позвал её на встечу

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы поговорить с президентом РФ Владимиром Путины и лично объяснить ему свою позицию относительно ситуации в стране. Она настаивает, что этой встречи «очень ждут» и белорусы, которые видят, что Кремль пока не решается на активную поддержку режима Александра Лукашенко.

«Мы хотели бы высказать свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы соседи. И мы будем продолжать наши отношения и в будущем. Я хотела бы поговорить. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режима (Лукашенко), а заявления о белорусах, о нашем желании строить свое будущее вместе, а не усилиями одного человека», — заявила она в интервью украинскому отделению «Радио Свобода».

По её словам, поздравление Путиным Лукашенко с объявленной победой на президентских выборах было сделано без учета возможных последствий в виде столь длительной протестной активности: «В то время никто не ожидал, что это произойдет. Только белорусы сами знали, что на этот раз все будет иначе», — оправдывает Тихановская действия Кремля. Однако сейчас, когда неприязнь белорусского народа к нелегитимному лидеру стала очевидной, политик не видит в действиях Москвы активной поддержки режима Лукашенко. По её словам, в отношениях России и официального Минска сейчас наблюдается «какой-то процесс ожидания».

Напомним, ранее стало известно, что на встречу Тихановскую пригласил избранный президент США Джо Байден. Перед этим она сама обратилась к нему и поздравила с победой на выборах.