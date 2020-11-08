Светлана Тихановская обратилась к Байдену

Представительница белорусской оппозиции и кандидат на прошедших выборах президента Беларуси Светлана Тихановская опубликовала в Сети обращение к новоизбранному президенту США Джо Байдену.

«Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие беларусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой. Беларусы всего мира поздравляют народ США с новым президентом», — написала политик в своем телеграм-канале.

Также Тихановская выразила уверенность, что приходом Байдена к власти наладятся отношения Штатов и Беларуси. «И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — заключила она.

Джо Байден одержал победу на выборах США 47 миллионами голосов выборщиков.