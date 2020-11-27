Президентом хотели стать все: политолог рассказал, почему Ельцин передал власть именно Путину

В последнее время в экспертной среде все чаще обсуждается вопрос о возможном уходе российского президента Владимира Путина со своего поста. Причем одни эксперты прочат главе государства уход в рамках давно спрогнозированного транзита власти аккурат в год завершения его текущих президентских полномочий, другие убеждают общественность в том, что в силу ряда объективных причин глава государства будет вынужден покинуть свой пост уже в 2021 году. Третьи, напротив, уверены в том, что недавно запущенный самим президентом механизм реструктуризации системы власти в стране станет для него инструментом, позволяющим сохранять власть еще очень много лет. Не забывают они и о пресловутом «обнулении президентских» сроков, позволяющих Владимиру Владимировичу еще как минимум дважды избираться на пост номер один в стране.

Разумеется, на фоне всех этих разговоров многие задались вопросом о том, а как сам Путин воспринимает свое длительное нахождение у власти и не желает ли он покинуть пост, получив возможность встретить старость в куда более спокойной обстановке, чем кремлевский кабинет, нахождение в котором требует едва ли не ежеминутного напряжения и регулярного принятия крайне ответственных, а порой и откровенно рискованных решений.

И в этом смысле мнения политологов и журналистов также расходятся. Некоторые видят во Владимире Владимировиче человека, озабоченного исключительно абсолютной властью, другие подчеркивают, что президент совсем не против выйти из большой политической игры, однако пока не может позволить себе это в связи с рядом очевидных и скрытых обстоятельств.

Довольно интересное мнение на этот счет не так давно высказал известный российский политолог Станислав Белковский, отметивший, что в действительности глава государства в этот период вынужден справляться с двумя противоположными мыслями: желанием уйти и готовностью остаться навсегда. В связи с этим эксперт даже вспомнил о том, как Владимир Путин пришел к власти в стране, отдельно подчеркнув, что в годы, когда президентом России был еще Борис Николаевич Ельцин, именно Путин оказался одним из немногих претендентов на роль преемника, кто не хотел занимать президентский пост, поскольку сомневался, что сможет справиться с возложенной на него ответственностью. Об этом Белковский рассказал в эфире Youtube-канала «И Грянул Грэм».

«Мечты о спокойной старости у Владимира Путина сочетаются с обреченностью. Да, эти мечты у него есть – они дают надежду на то, что он уйдет. Но уйдет он только тогда, когда в его системе восприятия мира появится уверенность, что государство после этого не рухнет. Все можно сформулировать так: сейчас Путин допускает мысль о том, что он не уйдет никогда. У него нет желания оставаться, но у него есть готовность остаться навсегда.

К слову, к власти он пришел вопреки собственному желанию: президентом тогда хотели быть все – Евгений Примаков, Виктор Черномырдин, Юрий Лужков, Борис Немцов, Сергей Степашин и другие. Все хотели быть президентом, и все считали, что у них получится. Владимир Путин сомневался, что у него получится, и не сильно хотел быть президентом. Путин хотел возглавить какую-нибудь госкорпорацию и считал, что именно это ему по плечу.

В итоге Борис Николаевич Ельцин выбрал того единственного человека, который не хотел быть у власти. Ельцин поступил как советовали античные философы: выбирай того, кто меньше всего рвется к власти. Это свидетельские показания нескольких людей, близких к ситуации. В совокупности этой информации я доверяю», – рассказал Станислав Белковский.