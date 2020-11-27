Помогла случайность: эксперт раскритиковал Собянина и рассказал, как он прорвался во власть

Жизнь и «быт» столичного градоначальника Сергея Собянина в 2020 году напоминают своего рода качели. Пожалуй, даже сам Сергей Семенович не стал бы протестовать против подобного определения, поскольку оно идеально иллюстрирует те взлеты и падения сначала уровня значимости его персоны на политической карте страны, а после и отношения граждан к нему, как к управленцу.

И если в самые первые недели и даже месяцы после начала пандемии коронавирусной инфекции мэр Москвы виделся многим как человек, сумевший успешно противостоять опасному заболеванию в условиях самого густонаселенного города страны, являющегося, кроме всего прочего, крупным деловым, туристическим, культурным и экономическим центром России, то ближе к осени ситуация заметно изменилась. Уже летом пошли разговоры о том, что в Кремле недовольны Собяниным, позволившим перетянуть на себя «одеяло» политической повестки и активно зарабатывающего все новые и новые баллы в собственную копилку поддержки населения. Позднее это «недовольство» вылилось в редкие критические высказывания в адрес главы Московской администрации. Подтянулись к процессу и простые граждане, уставшие от постоянных «ковидных» ограничений.

Так, еще в сентябре, когда появились первые данные о планах столичных властей на постепенное введение в городе новых ограничительных, москвичи уже принялись критически высказываться о столичных властях, порой выражая откровенное нежелание следовать рекомендациям по масочному режиму. Последними каплями стали требование городских властей к работодателям отправить часть штата на «удаленку» и при этом поделиться персональными данными всех, кто будет работать из дому. Судя по всему, эти события перевернули что-то внутри самого Собянина-мэра, вытолкав наружу Собянина-человека, который, что и характерно его второй, более природной ипостаси, принялся совершать ошибку за ошибкой. По крайней мере во всем, что касается публичных заявлений.

К примеру, совсем недавно Сергей Семенович высказался о второй волне коронавируса, комментируя разговоры о том, что осенняя волна заболевания является не настолько сложной и опасной, как та, которая накрыла мир, а вместе с ним и Россию, весной 2020 года. И в этот раз мэр Москвы не стал тщательно подбирать слова, выражая свое мнение.

«Говорить о том, что коронавирус стал более безопасным и менее коварным, нельзя. Ничего подобного не произошло. Поэтому не нужно расслабляться и рассказывать всякие басни», – заключил он.

Разумеется, на это довольно быстро отреагировали СМИ и экспертная среда, а те, кто и прежде не упускал возможности отпустить в адрес столичных властей колкость, получили очередной повод для критики. Так, профессор Никита Кричевский в своем авторском телеграм-канале и вовсе задался вопросом о том, к чьим словам в таком случае следует прислушиваться россиянам, а также напомнил Собянину о том, каким образом он оказался на своей «солидной» должности.

«Сергей Семенович Собянин никак не может отказаться от роли воспитателя в детском саду, где в качестве неразумных детей выступают жители Москвы, да что там – жители всей страны. Ну хорошо, рассказывать басни мы не будем. Но кого слушать? Анну Попову, Александра Мясникова или Елену Малышеву? Как заставить мэра Москвы относиться к людям с уважением. Мы ведь ничем не хуже него, просто в середине девяностых нам повезло меньше и мы не познакомились в Владимиром Путиным во время решения вопросов о контроле над Киришским нефтеперерабатывающим заводом», – пишет автор.