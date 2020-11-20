Фото: скриншот с YouTube

Придумал лично Путин: СМИ рассказали о прозвище режиссера Никиты Михалкова в Кремле
Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube

В сериале "Перевал Дятлова" всё врут? Почему семьи погибших разругались с ТНТ
Мария Шарапова // фото: Global Look Press

"На пенсии" Шараповой стали доверять больше
Артем Дзюба // фото: Global Look Press

Разобраться со скандалом Дзюбе поможет личный бодигард Путина
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дилемма Путина: Гозман назвал важный момент в вопросе отставки президента
Дуракам здесь не место? Жители псковского села не хотят быть соседями инвалидов
"Кремль. Путину". Организуйте тестирование на коронавирус для учителей!

Новости дня

20 ноября, пятница

[17:54]В Тбилиси вооруженный грабитель захватил девятерых заложников в здании МФО
[17:34]В отношении троих свидетелей по делу Ефремова завели дела за ложные показания
[17:14]В Якутии девять человек отравились антисептиком, шесть из них умерли
[16:43]Ночью в столице ожидается снегопад и ветер с порывами до 16 м/с
[16:10]Слова Собянина о скорой победе над COVID-19 связали с пресс-конференцией Путина
[16:04]Москалькова предлагает создать приюты для бездомных с коронавирусом
[15:35]Комиссия ГД по законопроектной деятельности одобрила гарантии для экс-президентов
[15:09]Обвинение запросило для Александра Шестуна 20 лет колонии строгого режима
[15:03]Мужчину в Татарстане отправили в тюрьму по делу о намерении подрыва рельсов
[14:51]Предложенный Минстроем запрет апартаментов ударит по 60% элитного жилья Москвы
[14:35]Силовики провели обыски у краснодарских экологов
[14:04]Активиста во Владивостоке задержали за коллаж с Путиным в нацистской форме
[13:29]Проект ж/д-дороги, которая сократит время пути поезда Москва – Адлер, оценен в 1,4 трлн
[12:50]После фильма Дудя пензенская и псковская НКО получили 3 млн пожертвований
[12:08]Бывший спецназовец США может получить пожизненное за стремление "спасти" Россию
[11:38]В ГД считают, что добиваться снижения платы за учебу на удаленке нужно через суд
[11:18]COVID-19 за сутки в РФ: 24 318 заболели, 24 758 выздоровели, 461 умер
[10:50]Запашный хочет увидеть Путина в цирке
[10:01]В США отложена казнь женщины, что убила беременную американку и украла ее плод
[09:58]В Питере задержан оренбуржец, подозреваемый в убийстве из-за просьбы надеть маску
[08:49]Алкотестеры ГИБДД заменят на индикаторы, что также обнаруживают психотропы
[08:01]ЧС во Владивостоке и вид на жительство за 10 млн. Новости к утру 20 ноября

19 ноября, четверг

[18:22]Яшин вызвал ЕР на дебаты по бюджету Москвы. Против проекта "Яблоко", СР и КПРФ
[17:16]Пригожин потребовал по 5 млн с главредов "Медузы" и "Довода", а также с Максима Шевченко
[16:34]МИД и СВР назвали диаметрально противоположные версии влияния США на Карабах
[15:44]В академии транспорта отказали западной модели благоустройства из-за геев
[14:57]В семи регионах пациенты с ВИЧ сообщили о том, что не могут сдать анализ крови
[14:49]Предложение о блокировке YouTube может иметь политическую и финансовую подоплеку
[13:55]Президент поддерживает закон о блокировке YouTube за "цензуру" СМИ
[13:12]"Ъ": Замглавы Подмосковья продал Китаю лес на 4 млрд в годы работы в Минобороны
[12:58]Илон Маск вытеснил Цукерберга из топ-3 миллиардеров по версии Bloomberg
[12:21]Депутат потребовал проверить законность личной охраны Дегтярева за 33 млн
[11:45]В Петербурге на сообщение о порванном портрете Путина приехали 5 полицейских
[11:04]В Госдуму внесен закон о блокировке соцсетей и YouTube за "цензуру" российских СМИ
[10:28]Актер Дмитрий Миллер рассказал, что ему помогает при съемках интимных сцен
[10:20]Палата представителей призвала Белый дом к санкциям из-за отравления Навального
[09:58]Жителей московского региона предупредили о гололедице и порывистом ветре
[09:51]Соловьев не попадает в "Тренды" YouTube. Роскомнадзор винит в этом сервис

18 ноября, среда

[18:02]Призер Олимпийских игр отсидел в Жодино: "Какая-то необъяснимая жестокость была"
[16:57]Глава СВР Нарышкин обвинил США и Европу в разжигании войны в Карабахе

Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
Фото в статье: depositphotos
Картофельно-тыквенные биточки, говяжий рулет и котлетки: топ-3 ресторанных блюда для дома
Фото: Global Look Press
Мертвый губернатор в Волгограде и гробы в Ярославле: что обсуждали в Сети
Фото в статье: Global Look Press
Дзюба и его интим-команда: топ-10 звезд, чьи постельные игры слили в интернет
Дональд Трамп // фото в статье: Global Look Press
Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа
sobesednik logo

Слова Собянина о скорой победе над COVID-19 связали с пресс-конференцией Путина

Политика
16:10, 20 ноября 2020

Слова Собянина о скорой победе над COVID-19 связали с пресс-конференцией Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал громкое заявление, объявив, что победа над пандемией коронавируса уже не за горами.

Как отмечает Telegram-канал «Новый век», слова столичного градоначальника выглядят по меньшей мере странно на фоне происходящего в реальности: так, производители вакцин намерены выпустить к Новому году не более 2,5 миллионов доз – этого количества не хватит даже на отдельный московский округ.

По мнению авторов канала, смелые прогнозы Собянина связаны с предстоящей пресс-конференцией Владимира Путина, которая намечена, предположительно, на 17 декабря. «Вот Собянина и отправили "на разогрев". А тут уж кто как умеет – вот и приходится мэру публиковать всякую чушь в своём блоге. А официальным агентствам спешно распространять», – пишет «Новый век».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Новый год #Вакцина от коронавируса #Собянин

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Дилемма Путина: Гозман назвал важный момент в вопросе отставки президента
Нет изображения

Политика

Слова Собянина о скорой победе над COVID-19 связали с пресс-конференцией Путина
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Политика

Комиссия ГД по законопроектной деятельности одобрила гарантии для экс-президентов
Политика
Дмитрий Потапенко назвал неожиданного претендента на пост президента России
"Время сыграло против нас": Путин отказался от борьбы с коррупцией
"Госдума между паникой и истерикой": политолог о гарантиях для президента
Близкий друг Путина: Белковский назвал имя сменщика Лаврова на посту главы МИД РФ
Общество
Как нелегальные сигареты захватывают российские регионы
"Я дороже Добровинского": новый адвокат Ефремова раскрыл сумму своего гонорара
"Вузы должны снизить цену в 2-3 раза": как добиться перерасчета за дистанционку
Столица прошла через "ледяной дождь"
Колумнисты
Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

По сути, лагерь, собранный наспех из бутафории для киносъемок, мало чем отличается от Диснейленда. Тот же аттракцион для экстремальных ощущений. Подумаешь, вместо горок сторожевая вышка, а вместо фонтанов – пулеметные гнезда. Зато ни один Микки-Маус не проскочит

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Против диктатора может воевать только другой диктатор, поэтому если Лукашенко действительно хочет оставить Белоруссию без будущего, он все делает совершенно правильно. И смерть Романа Бондаренко – тот самый рубеж, после которого оптимистических сценариев не остается

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Валерий Шотаевич Меладзе насмешил россиян накануне выходных. Он попытался призвать коллег по поп-цеху бойкотировать съёмки в новогодних программах. Валерий Шотаевич уверен, что если люди включат телевизор и не увидят там в новогоднюю ночь привычного музыкального политбюро, то очень сильно расстроятся и прямо с утра 1 января пойдут требовать повысить уровень жизни деятелям эстрады

Культура и ТВ
"Лужков разрешил!": квартиру Сталина для Виктюка выбил Ульянов
От восьми лет "условки" до реального срока: во что обойдется Дрожжиной и Цивину квартира Баталова
Как Эльдар Рязанов без гуляша остался
Валентина Талызина: мой бесконечно смелый Роман Виктюк
Шоу-бизнес
"Виктюка одолели интриги!": подруга Легкоступовой раскрыла настоящую причину его смерти
"В США будет лучше": вдова Джигарханяна может уехать в Америку
Обезумевшие фанатки Виктюка облизывали гроб с телом умершего от ковида режиссера
"Грязная ложь!": сын Цывиной решил подать в суд на любовника матери

Здоровье
Обнаружить COVID-19 заранее помогут умные часы
Волчанка матери не грозит интеллектуальному развитию ее ребенка
Возрастные рекомендации по выбору лекарств от гипертонии ошибочны
COVID-19 попробуют лечить средствам от гепатита С
Туризм
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Три дня Виктор Козлов морочил голову жителям станицы // фото в статье: соцсети
"Ревизор" Козлов: самозванец "построил" чиновников и решил проблемы кубанской станицы
Фото: Андрей Струнин
Кто озолотился на "золотых туалетах"
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский: В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Фото: Global Look Press
Отставки Матвиенко, Володина и взлет Медведева: Путин хочет перетряхнуть политэлиту
Михаил Булгаков // фото: "РИА Новости"
Мастер и мессир: "Роман Булгакова со Сталиным длился двадцать лет"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press
Александр Добровинский:
Генри Резник и Генрих Падва судили меня как конкурента
Роман Архипов // Фото в статье: Instagram
Роман Архипов:
Мне никогда не было стыдно за "Челси"
Аркадий Дубнов // Стоп-кадр: YouTube
Дубнов о плохом мире в Карабахе:
Унижение армян можно понять. Но предал ли их Пашинян?
фото: Global Look Press
Дмитрий Потапенко:
Россия – сырьевая колония. Своих технологий у нас просто нет
Фото: соцсети
"Хочет три ершика и коврик из ванной": детали развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Фото: Instagram
"Денег нет": София Ротару решила вернуться в Россию
Фото: Global Look Press
СМИ сообщили о неожиданном повороте в семье Дзюбы после скандала с интимным видео
Сергей Зверев // фото: Global Look Press
"Пусть бомжует на улице!": невестка Зверева вышвырнет его из дома без денег
Ольга Бузова // фото: Global Look Press
Бузова и Боброва проболтались, кто вылетит из "Ледникового периода" в новом выпуске
Сергей Махлай // Фото: соцсети
Если "Томет" банкротят, значит это какому-то Махлаю нужно?
Саркисян Армен Меружанович, биография
"Спортлото" отмечает 50-летний юбилей
Метанольный Джо: зачем олигарх Мазепин гробит "ТОМЕТ"
Global Look Press
"От Путина не грех и родить": соцсети бурно отреагировали на слухи о втором материнстве Кабаевой
^