Слова Собянина о скорой победе над COVID-19 связали с пресс-конференцией Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал громкое заявление, объявив, что победа над пандемией коронавируса уже не за горами.

Как отмечает Telegram-канал «Новый век», слова столичного градоначальника выглядят по меньшей мере странно на фоне происходящего в реальности: так, производители вакцин намерены выпустить к Новому году не более 2,5 миллионов доз – этого количества не хватит даже на отдельный московский округ.

По мнению авторов канала, смелые прогнозы Собянина связаны с предстоящей пресс-конференцией Владимира Путина, которая намечена, предположительно, на 17 декабря. «Вот Собянина и отправили "на разогрев". А тут уж кто как умеет – вот и приходится мэру публиковать всякую чушь в своём блоге. А официальным агентствам спешно распространять», – пишет «Новый век».