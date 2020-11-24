Коллективный преемник: Белковский раскрыл неожиданный план Путина на "транзит"

«Транзит» власти в России – одна из самых обсуждаемых тем последних лет. Более того, в 2020 году дискуссия вокруг этой темы особенно обострилась по целому ряду объективных и субъективных причин. Как бы там ни было, но вывод многих политологов неумолим – Кремль готовится к транзиту власти, пусть пока и делает это так, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны широкой общественности.

Разумеется, на этом фоне политологи, журналисты, а также эксперты из других областей наломали немало «перьев», пытаясь определить имя наиболее вероятного преемника действующего российского президента Владимира Путина на посту номер один. Причем версии в этом контексте озвучиваются самые разные. Кто-то утверждает, что власть в стране постепенно перейдет к силовикам, отсюда и имена предполагаемых преемников из элит, связанных непосредственно с силовыми структурами. Другие же считают, что инициативу активно перехватывают представители финансово-экономического блока.

Однако самую интересную версию на этот счет не так давно озвучил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский политолог Станислав Белковский. По его словам, план Путина на «транзит» власти в России может выглядеть совсем не так, как полагают многие. Более того, прогноз эксперта можно считать в какой-то степени неожиданным, зато он хорошо укладывается в канву текущего положения дел, когда имя «преемника» максимально размыто, тем более, что «железных» аргументов в пользу той или иной кандидатуры политологи до сих пор не приводят.

«После Путина, я думаю, будет коллегиальное руководство – "наследники Путина". В основном это люди 1970-1980 г.р, хотя в их число может затесаться Дмитрий Медведев, который родился в 1965 году.

Сейчас мы видим активное выдвижение этих людей: глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генпрокурор РФ Игорь Краснов, сенатор Андрей Клишас и много еще кто. Впрочем, в этот список могут попасть и более возрастные соратники Владимира Путина – в частности, Сергей Нарышкин, о котором ходят слухи, что он возглавит МИД России.

По другой теории, а какая из них правильная мы узнаем только в день опубликования кадровых указов Путина, Сергей Нарышкин станет как раз руководителем администрации президента, а главой внешнеполитического ведомства страны станет нынешний руководитель АП Антон Вайно, который также является составной частью механизма под названием "коллективный преемник".

Так или иначе, единоличного, полновластного и полноформатного преемника президента в том смысле, в котором является Владимир Путин, не будет. Хотя формального президента обязательно назначат», – заявил Станислав Белковский.