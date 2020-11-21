Путин назвал кризис мощнейшим с Великой депрессии. В МВФ об этом говорили в апреле

Президент РФ Владимир Путин, выступая в онлайн-формате на саммите G20, заявил, что пандемия дала начало экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.

«Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, ещё не знал», — заявил глава государства.

В качестве главных факторов кризиса он обозначил падение национальных экономик, большое количество смертей и «застойную» безработицу, которая будет сохраняться ещё долгое время.

Путин отметил большой вклад США в выход из этого кризиса и заявил о международных мерах противодействия на базе стран «большой двадцатки», которые были подготовлены на опыте кризиса 2008 года. «Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую, базовую ценность – жизнь и здоровье людей», — заявил он.

Отметим, что отсылки к Великой депрессии часто звучали в начале этого лет. В частности в мае 2020 года об этом говорил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а в апреле глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сказала, что это мир ждет самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В июне экономист Андрей Мовчан в интервью телеканалу RTVI пояснял, что сравнение коронакризиса с Великой депрессией является некорректными из-за того, что они принципиально разные по своему характеру:

«Великая депрессия — это абсолютно другого типа состояние. Великая депрессия — это болезнь экономики. Понимаете разницу между больным человеком и человеком, посаженным в тюрьму? Сейчас экономика садиться в тюрьму: она немножко посидела, вышла, и если её посадят ещё раз, то, кончено, посадка в тюрьму сильно поваляет на здоровье, но это не инвалидность.

А экономика — это особа достаточно здоровая по большому счету. Самые разные события в мире на неё, в общем, очень сильно влияют. Если даже экономика будет чувствовать себя в тюрьме, у неё будет авитаминоз, возникнут какие-то присущие для такого образа жизни заболевания, то, все-таки выйдя из тюрьмы, она быстро выздоровеет».