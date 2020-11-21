Лишь 5% считают состояние экономики России хорошим, 60% говорят о его ухудшении

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», число людей, считающих, что экономическое состояние России плохое, достигло максимума за последние пять лет — 45%. Такой показатель данные демонстрировали за этот период дважды — в феврале прошлого года и в 2016-м.

Тех, кто оценивает положение как «удовлетворительное», осталось неизменным на уровне 43%. Утверждающих, что экономическое состояние России «хорошее», в последние несколько лет было 6-9%, а сейчас их 5%. При этом чем моложе человек, тем больше он склонен считать положение плохим (31% в группе 60+ против 55 в группе 18-30). Так же и с материальным положением: 63% среди людей с низким достатком и 23% — с высоким.

Куда значительнее изменения в восприятии людьми динамики состояния экономики: россиян, уверенных, что оно ухудшается, с февраля 2020 года стало почти вдвое больше: 59% вместо 33%. Для сравнения, в марте 2018 года, перед выборами президента, их было лишь 28% — это локальный минимум за последние пять лет.

Люди старше 60 лет менее всего склонны считать, что экономика падает — таких только 46%. Активнее всего в пользу этого высказываются граждане от 31 до 45 лет — 69%. Также влияющим на мнение россиян фактором оказался уровень образования: чем он ниже, тем меньше процент людей, считающих, что в состояние экономики ухудшается (67% у респондентов с высшим против 53% у россиян со средним). Аналогичная взаимосвязь наблюдается и с уровнем доходов: люди в плохом и очень плохом материальном положении считают так в 70% случаев, а среди тех, у кого оно хорошее или очень хорошее — лишь в 40%.