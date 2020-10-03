"Рубль будет падать и дальше": Мовчан озвучил мрачный прогноз для россиян

Доллар уже стоит под 80, евро перепрыгнул отметку 90. До каких отметок будет еще падать рубль и чем нам это грозит, Sobesednik.ru спросил у экономиста Андрея Мовчана.

– Рубль – нефтезависимая валюта, – напоминает эксперт. – А тот факт, что рубль падает сейчас, а не полгода назад, когда обвалилась нефть, объясняется тем, что в то время импорт упал, поэтому тогда не было такой потребности в долларах. Из-за этого падение задержалось.

А сейчас рубль находится там, где он и должен находиться – те самые условные 76-77 рублей за доллар, соответствующий 40-43 долларам за баррель нефти, плюс небольшой дисконт на рубль в связи с политическими вопросами, связанными с угрозами санкций, Навальным, конфликтом Армении и Азербайджана, Турцией и так далее. Но этот дисконт не превышает двух рублей.

Я не думаю, что нам надо ждать какого-то страшного провала рубля дальше. Если только нефть не пойдет вниз. А если нефть опять пойдет вниз, то рубль, соответственно, будет реагировать адекватно.

– Евро сейчас растет более резво. Является ли европейская валюта более предпочтительной для сбережений, чем доллар?

– Краткосрочно – возможно, но долгосрочно я все равно считаю доллар более предпочтительной для сбережений валютой, потому что экономика США посильнее, и ставки у американцев повыше.

Я думаю, евро ждет медленное сползание обратно вниз, но, например, Антон Табак, который является очень умным экономистом, считает что евро, наоборот, может отправиться в диапазон повыше.

– Доллар больше 80 рублей и евро больше 100 рублей – реалистичный сценарий?

– Реалистичный. Доллар уже почти больше 80 рублей. Но будет ли это до конца года –спрогнозировать невозможно, так как короткие колебания могут быть любыми.

Нужно понимать, что инфляция в России выше – и будет выше, а экономика слабее, чем в Штатах, поэтому стратегически, конечно, рубль будет падать и дальше. Когда-то мы увидим, и 90, и 100, и далее...

– То есть на длинную перспективу стоит иметь валютную «подушку безопасности»?

– Стратегически не имеет смысла держать рубли.

– Выборы в США в ноябре могут повлиять на рубль?

– Я очень сильно сомневаюсь, что выборы в США могут повлиять на что бы то ни было в России, потому что, во-первых, оба кандидата сейчас соревнуются в признаниях в нелюбви к России, и, во-вторых, эти выборы не станут сменой курса и политической ориентации. Поэтому здесь нет принципиальных ожиданий. Вряд ли кто-то из них, победив, будет более жестким по отношению к России. А если и будет, то у России и США слишком маленький совместный торговый баланс, чтобы повлиять на российскую монетарную ситуацию.

– Как вы оцениваете вероятность введения санкций, которые могут повлиять на рубль?

– Вероятность введения санкций достаточно высокая, а болезненность этих санкций, думаю, будет достаточно низкая.

Что они еще могут сделать? Деньги у России есть, мы в этом смысле довольно самодостаточны. Технологии нам их и так не нужны, мы их не применяем, так как живем, как в каменном веке.

Запретить что-то к нам поставлять они не могут, потому что это не выгодно их собственным корпорациям. Санкции скорее будут выглядеть как запрет еще полусотне лиц въезжать в Америку и держать там свои авуары (активы). Но России это только на руку – пусть держат свои авуары в своей стране.