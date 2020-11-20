Комиссия ГД по законопроектной деятельности одобрила гарантии для экс-президентов

В Госдуме комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на документ, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов России. Об этом пишет ТАСС.

Издание новых норм с поблажками по уголовному преследованию для бывших глав страны объясняют вступлением новых положений Конституции РФ.

Разбирательство в отношении бывшего президента можно будет начинать только в случае, если он будет уличен в государственной измене или в совершении иного тяжкого преступления.

Это решение смогут принять только силами Совфеда и Госдумы. При этом за лишение неприкосновенности экс-президента должны будут проголосовать более двух третей депутатов.