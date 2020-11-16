Журналист: Убийство Бондаренко ускорило новые санкции против режима Лукашенко

Уже 19 ноября министры иностранных дел стран Совета Европы планируют поднять вопрос о новом, уже третьем пакете санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом в своем Twitter сообщил журналист европейского отделения «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, введение новых мер экономического воздействия рассматривалось и ранее, однако убийство одного из протестующих Романа Бондаренко, забитого до смерти силовиками в штатском, приехавшими в один из дворов снять бело-красно-белый флаг, послужило катализатором:

«Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство Бондаренко ускорило процесс», — написал он.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Евросоюзе выразили готовность ввести новые санкции против режима Лукашенко из-за этого убийства, которое они резко осудили.

«Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко развернули машину репрессий против их собственного населения, но также создали среду, в которой могут такие беззаконные насильственные действия имеют место, игнорируя не только фундаментальные права и свободы белорусов, но также пренебрегая их жизнями», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического бюро ЕС.