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17-летние белорусские студентки рассказали, как их избивали и унижали силовики

Политика
16:05, 14 ноября 2020

17-летние белорусские студентки рассказали, как их избивали и унижали силовики
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Группу студенток белорусского университета БГЭУ задержали во время недолгой акции 10 ноября. Их схватили люди в штатском и затащили в автобус. TUT.BY опубликовал рассказы двух из них об унижениях и издевательствах со стороны силовиков: девушек били и душили уже после задержания. Всё это рассказывают несовершеннолетние Анастасия и Елена, которых в силу возраста не стали сажать в СИЗО, а отпустили.

«Они кричали, что нас надо [изнасиловать] тогда бы мы не выходили. У одной девушки нашли [бело-красно-белый] флаг, сильно затянули его вокруг шеи и начали душить. Другая получила оплеуху за то, что пыталась защищать девушку, которую били по голове. Вообще, били по голове за каждое замечание», — рассказывает Анастасия. 

Когда она отказалась называть пароль от своего телефона, силовики пригрозили отправить её в ИВС на Жодино (среди протестующих он известен как пыточный), предварительно сделав на ней соответствующую пометку краской.

Елене, по словам девушек, пришлось хуже всего, её перестали душить лишь когда один из силовиков предостерег коллег, что она умрет.

«Я предложила одной девушке пересесть с пола на сиденье, за что меня начали бить по голове. Я сказала, что мне плохо, тогда меня начали душить, вдавливая в сиденье. Один пинал по ногам, — рассказывает она. — Девушки заступались за меня, им заламывали руки, толкали».

Также задержанных студенток «обзывали шлюхами» основателя Telegram-канала «Нехта» и «разукрашенными шкурами».

От остальных девушек требовали признаться, что Елена и Анастасия «подстрекали» их к протесту, потому что они якобы знали, что с учетом возраста им «ничего не будет»: «[Говорили], что нас отпустят, а остальные будут сидеть и страдать».

Когда студенток привезли в УВД Заводского района, к ним пришел замначальника Сергей Варейко. Со слов девушек, он говорил им, что они «по-скотски себя ведут», угрожал отчислением и лишением мест в общежитии. «Я сказала об избиении, на что он засмеялся и сказал, что на лице нет доказательств». Также со слов Елены, в отделении им пояснили, что они вернуться в свои «жопы мира», потому что студентки «никому не нужны и сломали себе жизнь».

Также Варейко, по словам девушек, объяснил им, что у них нет никаких прав, потому что они «предатели» и «сами виноваты».

После того как Елену и Анастасию забрали родители, врачи в больнице диагностировали у обеих закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Елена полагает, что они «легко» отделались. При этом остальных девушек, которым уже было 18 лет, приговорили к 15 суткам ареста.

Напомним, что ранее непризнанный президент Светлана Тихановская анонсировала создание Народного трибунала для сбора данных о преступлениях режима Александра Лукашенко. Эта информация должна помочь привлечь его сторонников к ответственности после смены власти в стране.

Теги: #Белоруссия #забастовки в Беларуси #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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