Латвийские СМИ: В Риге от коронавируса умер "друг Путина" Евгений Ролдугин

По данным ряда латвийских изданий, включая телеканала Tv3 и «Nekā personīga», в Риге на 72 году жизни от коронавируса скончался бывший глава местного «Газпрома» Евгений Ролдугин, старший брат Сергея Ролдугина, которого The New York Times ранее называла крестным отцом предполагаемой старшей дочери президента РФ Владимира Путина Марии Воронцовой.

По данным журналистов, и Сергей и Евгений Ролдугины находятся в дружеских отношениях с Путиным. Сергей Ролдугин также фигурировал в коррупционных расследованиях, связанных с активами президента. Размеры офшорных компаний, якобы принадлежащих ему, расследователи оценивали в миллиарды долларов. Его также называют одним из «кошельков Путина». С главой государства Сергея познакомил его старший брат, рассказывал он в интервью изданию «Вечерняя Казань».

Чтобы доставить находящегося в тяжелом состоянии Евгения Ролдугина в Москву, туда был выслан летающий госпиталь МЧС «Сухой Суперджет», который используется для перевозки тяжелых больных. Однако, когда судно прибыло, было уже слишком поздно.