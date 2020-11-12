Из-за кукольного спектакля о шамане, изгоняющем Путина, "Театр.doc" лишился помещения

«Театр.doc» сообщил на официальной странице «ВКонтакте», что они лишились помещения на улице Казакова. Владелец площадки разорвал с ними договор, пишет «Новая газета».

Неофициальным объяснением причины стала одна из театральных постановок. Речь идет о кукольном спектакле «Сказка о шамане» режиссера Беаты Бубенец.

Это документальный спектакль, в котором рассказывается история якутского народного целителя Александра Габышева, который несколько раз пытался дойти пешком до Москвы, чтобы на Красной площади «изгнать» дух президента Владимира Путина.

Отмечается, что мероприятие было организовано при поддержке Союза театральных деятелей и Минкульта.

Напомним, Габышева неоднократно задерживали и даже направляли на принудительное лечение в психиатрическом диспансере.