"Обратите внимание на два момента": Гордон о Кабаевой, Путине и отставке президента России

Дискуссия вокруг ускоренного «транзита» власти, на который намекают едва ли не все последние решения российских властей, с недавних пор дополнилась целым набором факторов, основными проводниками которых в массы становятся политологи, обозреватели и оппозиционеры едва ли не всех уровней.

Опустив базовые тезисы и аргументы, озвучиваемые адептами версии «Путин уходит», можно лишь констатировать тот факт, что такая активность вокруг возможной отставки российского президента, вне зависимости от причин, которые ему «вменяют», очевидно с подачи отдельных представителей властных элит, выглядит более чем тревожно.

Ситуация дошла до того, что об уходе Владимира Путина с поста номер один в последние недели активно пишут даже авторитетные западные издания. Правда, в своих суждениях они пока вынуждены опираться не на инсайды или тщательную аналитику, а на те же выводы, которые давно озвучены в российском информационном пространстве. Но даже тот факт, что внимание к российскому лидеру отныне проявляется и с этой точки зрения, вызывает двоякие чувства.

Наконец, не осталась в стороне и украинская пресса, которой не обязательно даже искать внятные аргументы в пользу той или иной версии – ей достаточно чьего-то громкого заявления, чтобы превратить его в своего рода свершившийся факт, по крайней мере в умах своей аудитории. Особенно выделяется на этом фоне известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который не так давно в эфире одного из местных телеканалов взялся рассуждать на тему скорого ухода Владимира Путина.

Впрочем, упрекнуть Гордона в чрезмерных фантазиях сложно, ведь еще совсем недавно в том, что Владимир Владимирович в ближайшем времени покинет президентское кресло, его убеждал российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. Между тем у журналиста на этот счет сформировалось собственное мнение. Более того, как утверждает Дмитрий Гордон, слова профессора Соловья он изначально воспринял как шутку, однако позднее обратил внимание на два довольно важных, по его мнению, момента. Они, считает журналист, заключаются в новых законодательных инициативах и поведении Алины Кабаевой, которой пресса давно приписывает роман с российским лидером.

«Я бы воспринял это с юмором, но, обратите внимание на два важных момента. Во-первых, западная пресса, в частности британский еженедельник The Sun, утверждает, что Кабаева умоляет его уйти в отставку. Кроме того, Путин подает законопроект, суть которого заключается в том, что бывшие президенты России становятся пожизненными сенаторами и их нельзя допрашивать или судить, то есть, полная неприкосновенность. Это очень тревожный знак. Это значит, что Путину нужны какие-то гарантии, значит не все так хорошо. Все это наводит меня на мысли о том, что не исключен вариант, при котором Путин в 2021 году действительно уйдет», – заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».