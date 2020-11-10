"Это последний шанс": эксперт заявил о скорой отставке Эллы Памфиловой из ЦИК

Полномочия действующего состава Центризбиркома истекают в марте 2021 года.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью ТАСС, что во время встречи с Владимиром Путиным она получила поручение президента вернуться к вопросу о снижении муниципального фильтра на выборах глав субъектов федерации.

На сегодняшний день кандидаты обязаны представить в избирательную комиссию подписи местных депутатов: от 5% (Новгородская и Томская области, Севастополь) до 10% (Белгородская и Ярославская области) от общего числа депутатов. И эти же депутаты должны представлять не менее 75% муниципальных образований в субъекте федерации. Памфилова заявила, что во время обсуждения этого вопроса речь шла о снижении данного барьера до 5% повсеместно.

Обсуждаем новость с сопредседателем движения «Голос» Григорием Мельконьянцем.

– Путин всю весну ужесточал избирательное законодательство и ставил новые барьеры, а тут вдруг внезапно подобрел. Что происходит?

– Ну, во-первых, еще ничего не решили. Речь шла о том, чтобы просто вернуться к обсуждению этого вопроса, а не к решению. Я думаю, это просто такой ход, инициированный Памфиловой, которая хочет каким-то образом себя проявить. Потому что вопрос, связанный со снижением различных порогов муниципального фильтра, уже неоднократно ставился, но результатов никаких не было. Необходимо, что называется, закрыть гештальт.

На данный момент не понятно – и ей (Памфиловой. – Прим. Sobesednik.ru) в том числе, останется она или не останется на своей должности (срок полномочий действующего состава ЦИК истекает 21 марта 2021 года. – Прим. Sobesednik.ru).

Если она уйдет из ЦИК, это, наверное, последний шанс зафиксировать свою позицию: я боролась до конца! Как раз по вопросу муниципального фильтра.

А если останется, это заявка на то, что она будет продолжать поднимать эту тему. И если перед очередным электоральным циклом ничего не получится, этот вопрос отложится на длительный период.

– Возможна ли вообще отмена муниципального фильтра? Ведь весной появилась множество дополнительных способов не регистрировать кандидатов, а с внедрением «голосования на пеньках» еще удобнее фильтровать как-то допущенных «неправильных» участников выборов?

– Я думаю, об этом речи не идет. Возможно, она идет о каких-то настройках. Насколько я понимаю, парламентские партии в этом вопросе сами достаточно консервативны. Они много говорят о том, что с этим нужно что-то делать, но когда речь заходит о конкретных предложениях или компромиссах, все это остается на уровне деклараций.

Думаю, Элла Александровна просто попыталась поднять эту тему, а президент, уважая Памфилову, заявил: «Ну, давайте попробуем обсудить».

И пока, боюсь, все это останется в том же состоянии, в котором пребывало ранее: все что-то обсуждают, но проблема не решается.

– А понижение мунфильтра до 5%, о котором говорила Памфилова, как-то облегчит участь независимых кандидатов?

– Мунфильтр – многоступенчатая вещь. Поэтому отчасти это решит проблему, но при этом возникает масса других. Пропорции, в которых необходимо собрать эти подписи на муниципальном уровне, – это вопрос информированности о том, какие депутаты уже отдали свои подписи, а какие не отдали. Проблема возникает ведь не только из-за высокой планки, но и еще из-за того, что административные кандидаты забирают все подписи под себя и держат их в кармане. А потом предъявляют их оппозиционным кандидатам как вторые. Очень удобно это все работает.

Тут нужно смотреть комплексно. Если фильтр вообще не убирать, то, боюсь, даже понижение планки глобально проблему с прохождением независимых кандидатов через муниципальный фильтр не решит.

Напомним, что Элле Памфиловой сейчас 67 лет. Ее предшественник Владимир Чуров покинул пост председателя ЦИК в 2016 году и был назначен послом по особым поручениям МИД РФ.