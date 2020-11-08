"Мишустина отправят в отставку": Соловей назвал имя будущего премьер-министра России

Российское правительство, как утверждают отдельные политологи и эксперты, уже в начале 2021 года ожидают серьезные кадровые перестановки. Главный аргумент в пользу этой версии – начинающийся транзит власти в стране, под реализацию которого в Кремле хотят видеть на ключевых федеральных должностях надежных людей.

Причем, вопрос перетасовки чиновников уже не обсуждается как что-то гипотетическое, напротив, эксперты не определились лишь с конкретными именами, считая, что команду Мишустина постигнет та же судьба, с которой прежде столкнулся экс-премьер Дмитрий Медведев.

Между тем, как утверждает известный российский политик, политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, у грядущих перестановок в Кабмине может быть и более простая причина, не выходящая за пределы традиционной функциональной практики. Функциональной – в управленческом смысле, разумеется.

С чем профессор Соловей не спорит, так это с утверждением о том, что Михаилу Мишустину, вероятнее всего, осталось занимать кресло премьера совсем недолго. Кроме того, по словам Валерия Дмитриевича, уже сейчас в федеральном центре почти определились с основной кандидатурой на должность, которая в будущем может стать вакантной. Речь якобы о нынешнем председателе Счетной палаты РФ Алексее Кудрине.

«Президент России Владимир Путин обсуждает со своим ближайшим окружением вопрос изменения экономической политики страны. Помимо этого, есть так называемые "люди на снос": это Мишустин, Силуанов и Набиуллина — они все идут "на снос", причем формальные и фактические причины несколько разнятся. Михаил Мишустин — как неэффективный антикризисный менеджер. Его брали под одни задачи, но ситуация в мире и в России значительно изменилась.

Сейчас нужен, как считает Путин, эффективный кризисный менеджер. Есть список из таких менеджеров, которые могут возглавить правительство, и наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра страны сейчас считается Алексей Кудрин. Он пользуется личным доверием Путина и все, что Кудрин сейчас публично говорит, стоит рассматривать именно в таком контексте», – заявил Валерий Соловей в интервью Youtube-каналу «Главтема Народ».