Лукашенко впервые решил исключить слово "революция" из ежегодного поздравления

В этом году во время торжественных мероприятий по случаю 7 ноября непризнанный президент Александр Лукашенко впервые решил исключить из своего обычного поздравления с Днем Октябрьской революции слово «революция». На это обратил внимание белорусский портал Thinktanks.by.

В этот раз Лукашенко, обращаясь к нации, сказал просто с «Днем Великого Октября» фактически проигнорировав устоявшееся название праздника: «Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания», — отмечает издание.

Журналисты проанализировали поздравления Лукашенко за последние десять лет и нашли в каждом из них слово «революция».

Отметим, что в России эту дату на государственном уровне почти не отмечают.