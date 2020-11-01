Армения заявила, что Турция доставляет в Карабах наемников гражданской авиацией

Официальный представитель Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил, что сирийские наемники, которых Турция переправляла в Азербайджан для участия в войне в Нагорном Карабахе, доставлялись туда с использованием гражданских самолетов и гражданских аэропортов. Об этом он ведомству рассказал на допросе плененный ранее сириец, видео с допроса которого опубликовал премьер-министр Никол Пашинян.

«Согласно показанию плененного в Карабахе террориста Муххраба Мухаммада ал Шхера, его группа пересекла границу Сирии и Турции без документов, что было организовано представителями полиции и ВС Турции. Эти люди были доставлены в гражданский аэропорт в Турции, оттуда гражданскими самолетами с азербайджанским флагом их перевезли в Азербайджан», — передает ТАСС слова Варданяна.

Он заявил, что контролем за тем, чтобы у сирийских наемников не было никаких документов, а также снабжением их спортивной одеждой занимались турецкие военные ведомства: «Финансирование и вооружение этих террористических группировок осуществляется военно-политическим руководством Турции», — добавил он.

О том, то Турция переправляла в Карабах боевиков из Сирии сообщали СМИ и президент Франции Эммануэль Макрон. Пашинян говорил об этом с первых дней конфликта. Турция и Азербайджан до сих пор всё отрицают. Ранее Пашинян пообещал представить и другие доказательства этого.

В МИД Ирана выразили особую озабоченность присутствием террористов в Карабахе вблизи их границ и заверили, что не намерены закрывать на это глаза.