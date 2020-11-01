Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вторгаться на территорию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что сейчас бои ведутся исключительно на территории непризнанного Нагорного Карабаха, а дальше границ с Арменией их войска заходить не намерены.

Таким образом глава государства прокомментировал новость о готовности России предоставить Еревану военную помощь, если конфликт перейдет на территорию Армении.

«Азербайджан проводит военные операции на своей международно признанной территории. На территории Армении операции не ведутся, и планов таких у нас нет», — приводит слова Алиева ТАСС. Он также в очередной раз подчеркнул, что страна готова «идти до конца» в вопросе восстановления своей территориальной целостности и потребовал от Армении вывести свои войска из региона.

Он подчеркнул, что обращение за помощью к России является «признанием поражения» Армении.