Путин говорит, второй волны нет, а всё это лишь первая. Он противоречит сам себе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что второй волны коронавируса в стране нет. По его словам, это только первая волна, которая дошла ещё не до всех регионов, хотя ещё в мае он предупреждал о второй, а в июне говорил, что из коронавируса мы «выходим».

«Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события»,

— приводит слова главы государства «РИА Новости».

С начала сентября все показатели от заболеваемости до смертности в России резко пошли вверх. В итоге к началу октября ситуация уже достигла пика эпидемии, который фиксировался в середине мая, и с тех пор уверенно продолжает расти, превысив весенние максимумы уже в полтора раза.

Можно ли говорить о второй волне — вопрос терминологии, однако сам президент о ней говорил. 22 мая Путин со ссылкой на экспертов предупредил россиян, что вторая волна произойдет уже в октябре-ноябре, и оказался прав:

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью».

Динамика заражения коронавирусом в России

После этого «выход» из первой волны продолжился, и уже через три недели, 14 июня, российский лидер сказал, что страна успешно выходит из эпидемии:

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями».

Хотя полностью противоэпидемиологические требования власти не отменяли, они были серьезно ослаблены. 24 июня во многих городах России прошел парад Победы, в котором приняли участие тысячи и десятки тысяч людей. Затем с 25 июня по 1 июля по всей России проходило голосование по поправкам к Конституции, в ходе которого, как утверждалось, принимались необходимые меры. Проводить голосование в апреле, как это было изначально, не стали из-за коронавируса, из чего можно сделать вывод о более низком уровне угрозы в июне.

Если допустить, что г-н Путин прав, говоря, будто сейчас коронавирус «только докатывается» до части регионов, то парад и голосование пришлись как раз на момент распространения болезни. Причем к концу лета власти начали возобновлять внутренние и внешние перелеты, что также могло стать причиной ухудшения положения.

Динамика же распространения болезни в РФ мало чем отличается от общемировой, а Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, которая находится почти на одном уровне с Россией по числу зараженных, ещё 12 октября заявил о «сильной второй волне». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал это ещё 19 сентября.