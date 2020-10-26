"В повестке дня нет возмездия": Франция не устроит бойкота турецких товаров

Министр торговли Франции Франк Ристер заявил, что государство не намерено принимать симметричные меры по отношению к Турции. Об этом он рассказал в интервью радио RTL.

«В повестке дня нет возмездия. Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», — пояснил он, комментируя действия Анкары.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал своих сограждан бойкотировать всю французскую продукцию из-за высказывания лидера государства Эммануэля Макрона о радикальном исламизме. Он также призвал страны Европы перестать игнорировать притеснения мусульман в их странах, однако европейские лидеры выступили с однозначным осуждением оскорбительного поведения Эрдогана по отношению к Макрону, которому он посоветовал «лечить психические расстройства», и выступили на стороне Франции.

При этом высказывание главы Турции в адрес президента Франции ускорило падение курса турецкой лиры к доллару и евро. Она упала сильнее, чем когда-либо до того. Лира падает с начала года, к пятнице она вновь продолжила падение, пишет RTL. За 2020 год она потеряла 40% своей стоимости по отношению к евро и 35% — по отношению к доллару.

Отмечается, что в стране наблюдается заметный рост инфляции в районе 12%, но турецкий центральный банк не стал повышать ключевую ставку, как ожидали многие. Издание делает из этого вывод о несамостоятельности формально независимого от государства института, так как против повышения ставки активно выступает президент Эрдоган.