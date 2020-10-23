Скоро я уйду: почему Путин упомянул святого Франциска?

Выступление российского президента Владимира Путина в рамках заседания Дискуссионного клуба «Валдай» традиционно разбирают на цитаты. Впрочем, в этот раз к словам, произнесенным главой государства, приковано еще большее внимание. Причин тому много, начиная от стартовавшего в России процесса тотального перераспределения властных полномочий по итогам конституционной реформы, заканчивая навязываемой широкой публике версии о том, что Владимир Владимирович, по тем или иным причинам, намерен покинуть президентский пост уже в 2021 году.

К примеру, известный российский политолог Илья Гращенков обратил внимание на то, что в своей речи президент упомянул святого Франциска, логично задавшись вопросом о том, что побудило Путина произнести такие слова?

«Что будет в 2024 году или позже – это нужно смотреть, когда придет время. А сейчас остается лишь напряженно работать, как святой Франциск», – отметил глава государства, рассуждая на тему своего нового президентского срока, что и насторожило эксперта.

По мнению Ильи Гращенкова, упоминание основателя ордена францисканцев в контексте президентских сроков может нести в себе скрытый смысл, дескать Путин таким образом пытается намекнуть: «скоро я уйду».

«Путин дает сигнал элитам – приготовиться к монашескому подвигу? Накануне в рамках Валдайского форума глава государства не просто так упомянул в своей речи святого Франциска. Зачем Путин упомянул святого, который является учредителем францисканского ордена? Сам по себе Франциск ознаменовал перелом в истории аскетических идеалов и принципиально новый период в истории монашества. Его призвание затянуть жизнь тремя узлами, символами послушания, целомудрия и бедности. По большому счету, речь идет о бессребреничестве, как основной установке в жизни. Вероятнее всего, Путин озвучивает ее, предлагая российским "Нобелям" умерить свой аппетит и встать на тот же путь.

Отголоски устава францисканского ордена оказали серьезное влияние в том числе и на систему государственного управления в России. Ведь сам святой, учредив орден, впоследствии отошел от дел. Вернувшись из Сирии, он отказался служить всему братству и поставил на свое место сподвижника, оставшись сидеть у его ног и лишь изредка шепча ему на ухо свои послания», – отметил политолог.