Воробьев потратит 50 млн, чтобы узнать мнение о себе. Хотя это известно и бесплатно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заказал волшебную систему мониторинга соцсетей и СМИ для выявления «реакции пользователей социальных сетей на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей, а также мониторинга реакции пользователей на события в муниципальных образованиях Московской области». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заказчик – главное управление по информационной политике Московской области – готов выложить за это 49,4 млн рублей.

Казалось бы, все это можно было поручить пресс-службе за ее зарплату, но это совсем не похоже на оруэлловского Старшего брата. «В настоящее время социальные сети стали ключевой средой оперативного распространения информации об основных общественно-политических событиях в жизни страны, – говорится в техзадании. – Масштаб и скорость реакции пользователей социальных сетей... становятся важнейшими составляющими оценки уровня информированности населения и помогают выявлять основные тенденции в изменении общественного мнения. Наличие оперативной онлайн-аналитики на их основе позволит повысить полноту и качество… обзоров в целях информационного обеспечения Губернатора Московской области».

От исполнителя заказа требуется написать у установить ПО, которое само будет считать лайки, дизлайки, просмотры, репосты и комментарии. А также – оценивать тональность последних. Для всех этих целей, в общем, можно было бы попросить у Рогозина робота Федора, а то он от безделья в Твиттере гадости про космонавтов пишет. Он, кстати, не дешевле этого вашего будущего ПО обошелся. С задачей «проанализировать социально-демографический состав и территориальное распределение аудитории» он тоже должен справиться.

В Instagram главы Подмосковья жители региона сообщают Воробьеву свое мнение о его работе совершенно бесплатно/фото: соцсети

Мониторить планируется соцсети vk.com, facebook.com, odnoklassniki.ru, twitter.com, instagram.com, видеохостинг YouTube.com и, внимание, сообщения в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Что-то подсказывает, что у Дурова вновь будут требовать ключи, а еще Цукербергу прилетит.

Так же к техзаданию прилагается список интернет-ресурсов – 80 СМИ. Там есть и «Новая газета» с «Дождем», и РИА с ФАН, и почему-то много спортивных ресурсов. Но мы не обнаружили в этом списке таких критически настроенных к подмосковному губернатору изданий, как, например, Oka.fm.

Видимо, читать про себя гадости даже за почти 50 млн рублей губернатор Воробьев пока не готов.

Но у нас для него есть совершенно бесплатная аналитика: население Московской области в большинстве своем категорически не одобрит подобные траты. Независимо от своего социально-демографического состава.