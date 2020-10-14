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Сосите лапу, москвичи: Собянин выбросил полмиллиарда рублей на автозаки

Общество
17:09, 14 октября 2020

Сосите лапу, москвичи: Собянин выбросил полмиллиарда рублей на автозаки
Global Look Press
Global Look Press

Пока москвичи пытаются понять, кому, как и в каком количестве удаляться на удаленку в соответствии с указами мэра, сам мэр проявляет о них трогательнейшую заботу. Настолько трогательную, что прямо слезы на глаза наворачиваются. Столичная мэрия, бюджет которой, как известно, начинает громко и жалобно трещать при малейшей попытке оказать помощь гражданам, выделила почти полмиллиарда рублей на закупку 100 новеньких автозаков.

– Тут два варианта: либо ты повышаешь благосостояние граждан, либо покупаешь автозаки, – прокомментировал вышеозначенный факт депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. – По всей видимости те, кто принимал решение об этой закупке, обладают информацией, которой нет у нас. А они постоянно ведут социологический мониторинг.

Например, сейчас в округах проводится опрос, выясняющий, кто от них может выдвинуться в Госдуму. Потом, как мы знаем, с 2014 года наши доходы, по их терминологии, имеют «отрицательный рост». В связи с коронакризисом правительство в очередной раз отказалось от поддержки граждан, лишившихся дохода, а это означает, что деньги пошли в другое место. И все это не способствует повышению доброжелательности москвичей.

Сколько людей можно было вылечить на тот 491 миллион рублей, что пошел на автозаки? Скольким можно было просто помочь?

Видимо, эти ребята просто смотрят статистику, и она настолько интересная, что на нее нельзя не реагировать.

На вопрос Sobesednik.ru, не может ли данная госзакупка проходить в рамках подготовки к выборам в Госдуму, наш собеседник не исключил такой вариант.

– Выборы могут стать триггером протестов, особенно с учетом многодневного голосования, которое способствует мобилизации админресурса на все 100%, и электронного голосования, – сказал Михаил Тимонов. – Все это, честно говоря, ужасает. Я уже не раз говорил, и в ЦИК, и в Госдуме, и в Мосгордуме: выборы – это процесс легитимизации власти. Делать вы с ними можете все, что угодно, но ваша власть будет нелегитимной. Мы это очень хорошо видим на примере Беларуси.

Лучше постепенно осуществлять давно назревшие реформы, чем проводить их по белорусскому сценарию.

Новый автозак в разрезе / фото: сайт госзакупок

Но вернемся собственно к автозакам. Протестным летом 2019 года, в преддверии выборов в Мосгордуму, автозак был самым распространенным общественным транспортом на улицах столицы. Автор этих строк даже покаталась в одном из них, и ей не понравилось. От средневековой колымаги для перевозки заключенных современный автозак в корне отличался только наличием двигателя внутреннего сгорания и, соответственно, отсутствием лошади. Но это легко поправимо – в первом оперполку этих зверей в достатке. Хотя этого не потребуется.

У нас хорошие новости для москвичей, которые могут выйти протестовать против результатов выборов в Госдуму-2021. В техзадании закупки очень подробно описаны требования к вентиляции и кондиционированию внутренностей новеньких автозаков. Причем, что характерно, эти требования распространяются не только на отсек для силовиков (он должен быть оборудован специальными шкафами для «скафандров» наших «космонавтов»), но и на отсек для задержанных. Так что теперь мы в этих символах отечественной демократии не будем подыхать от жары. А если полицейские будут перекрывать вентиляцию – с них станется, можно смело писать в ЕСПЧ о пытках. А вот лавки для задержанных останутся на своем средневековом уровне комфорта.

Теги: #Госдума #Москва #Собянин

Рубрика: Общество

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