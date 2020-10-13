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Правда ли, что космонавты пьянствуют на борту МКС?

Общество
18:53, 13 октября 2020

Правда ли, что космонавты пьянствуют на борту МКС?
Global Look Press
Global Look Press

Робот Федор в твиттере, ранее разрекламированном главой Роскосмоса Рогозиным, обвинил российских космонавтов в пьянстве. Можно ли пронести на борт МКС алкоголь, узнал Sobesednik.ru.

Скандальное сообщение в аккаунте Федора содержало ссылку на публикацию 2014 года. Ее героями были Елена Серова, Максим Сураев и Александр Самокутяев.

– Все трое ныне – депутаты Госдумы. На видео Серова рассуждает о тиграх (причем здесь тигры?), остальные – пьяные, – отчеканил робот Федор.

Роботы, в отличие от Сураева и Самокутяева, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют летное задание и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Государственной Думе.

После этого громкого заявления карьеру робота Федора можно считать законченной. Аккаунт «друга Рогозина» был удален, а сам глава Роскосмоса получил несколько неприятных звонков. Один из них был от «героя» публикации Федора – Александра Самокутяева. Космонавт-депутат настолько эмоционально поинтересовался у Дмитрия Рогозина, что вообще у них там в Роскосмосе происходит, что процитировать обиженного не представляется возможным.

Sobesednik.ru не сомневается: виновный в оскорблениях космонавтов – будь то человек или робот, будет наказан. И Рогозин разберется, кто на самом деле был пьян, ведущий аккаунта Федора или правда космонавты. Однако вопрос о том, действительно ли члены отряда иногда могут позволить себе немного горячительного на борту, остается открытым.

За ответом мы обратились к Ивану Моисееву, члену Экспертного совета при правительстве Российской Федерации, заместителю директора по научной работе Института космической политики.

По мнению эксперта, технически пронести спиртное на борт вполне возможно. Нет, пиво или что покрепче не наливают в тюбики, как борщ. Всё куда приземленнее.

– Если взять бутылку с водой в невесомости и встряхнуть ее, то вода выльется и превратится в шарики в диаметром 1-2 см. Они начнут летать, и эти шарики можно ловить ртом, – объясняет Иван Моисеев. – То же самое с алкоголем. Его так же можно выпить без проблем из самодельного резинового сосуда.

По словам Моисеева, пронести на борт космического корабля немного алкоголя — грамм 50 на человека — в общем-то не проблема. Космонавтов, конечно, досматривают, но не жестко: «Не так, как когда бриллианты ищут».

Однако эксперт уверен, что российские космонавты этой возможностью не злоупотребляют:

– Они все спортивные люди, а потом не понятно, что будет с пьяным человеком в условиях невесомости. Таких экспериментов не проводилось, – говорит Моисеев. – Посудите сами: такое количество людей в космосе побывали с 1961 года. Столько мемуаров написано, и нигде даже намека на это нет.

Робот он и есть робот, – добавил эксперт, – сразу видно, что писал тот, кто в теме космоса не разбирается.

Теги: #Космос #Рогозин #Роскосмос

Рубрика: Общество

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