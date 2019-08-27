"Внутри он нам не очень и нужен": почему робота Федора оставят без ног

Гигантский человекоподобный робот FEDOR сегодня с горем пополам, но высадился на МКС, счастливо тем самым избежав бесславного затопления. Но тут же выяснилось, что будущее у него еще менее радужное. Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, следующее поколение робота будет сконструировано без ног.

Не знаем, довели ли эту информацию до Федора, но у него по случаю задержки высадки (сам робот в своем твиттере написал, что «попал в пробку») объявлен выходной. Дмитрий Рогозин сообщил, что во вторник Федор никаких научных работ на МКС выполнять не будет.

Доподлинно не известно, какова миссия Федора на МКС — эту информацию «Роскосмос» не раскрывает. Известно, однако, что он виртуозно освоил некоторые инструменты — отвертку, шуруповерт и т. п. И что работать он будет «под руководством» космонавта Александра Скворцова, облаченного в связанный с роботом экзоскелет. Робот в точности будет повторять его действия. Есть предположение, что все это для работы Федора в открытом космосе. То есть он будет чем-то вроде дроида R2D2 из «Звездных войн», только думать за него юудет оператор.

Очень надеемся, что будущих Федоров лишают ног не за то, что нынешний Федор перед отправкой на МКС жаловался на тесноту в корабле. «Он будет выглядеть уже не совсем как человек, — рассказал Рогозин о роботе следующего поколения. — Машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт, или оператор из ЦУПа. А вот уже передвижение по станции — тут уже иные будут устройства, там не ноги будут нужны».

По словам главы «Роскосмоса», после возвращения на Землю Федор будет готовиться к работе на внешнем борту космической станции. «А внутри он нам не очень и нужен», — добавил Рогозин.