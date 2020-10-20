Глава СПЧ призвал ФСБ объяснить, в чем конкретно обвиняют Ивана Сафронова

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не считает, что обвинения против экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова связаны с его публикациями, однако обратил внимание на отсутствие какой-либо информации о вменяемой ему госизмене у общества отсутствует.

«Не думаю, что дело Сафронова связано с его публикациями. Полагаю, что будет что-то другое. Конечно, обвинение каким-то образом должно предъявить это обществу, не раскрывая тайны следствия и своих оперативных разработок. Но они должны что-то предъявить, чтобы общество поняло, в чем дело, хотя бы без деталей», — пояснил Фадеев в интервью РИА Новости.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в разведслужбах написал, что друг Сафронова из Чехии Мартин Лариш является кадровым сотрудником чешской спецслужбы. Официально он является директором Центра анализа и профилактики безопасности, который предоставляет аналитические услуги в частном секторе, предоставляя данные о разных вопросах, связанных с безопасностью. О том, завербовал ли он Сафронова, в публикации выводов не делается.

При этом адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что не может назвать фамилию человека, который, по версии следствия, его завербовал, но эту фамилию следователи сообщили самому обвиняемому, причем это была «ожидаемая [защитой] фигура». Экс-журналист и действующи советник главы Роскосмоса дал свои объяснения по поводу контактов с этой персоной.

Ранее Лариш, фотографии которого Сафронов открыто публиковал в своих соцсетях, позиционируя его как друга говорил «Би-би-си», что не связан с разведкой, а его обсуждение вопросов безопасности и политики в России ограничивалось исключительно профессиональными отношениями.