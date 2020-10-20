ЦИК предлагают перенести избирательные участки из школ на "Почту России"

Выборы должны проходить не в школах, считают «Новые люди», перенести их в отделения «Почты России» ЦИКу предложил глава исполкома партии Александр Даванков. В Центризбиркоме идею восприняли положительно, заявив, что давно хотели разнести учебу с выборами. В «Почте России» говорят, что им не хватит места, а электоральные эксперты считают, это не добавит выборам прозрачности, в отличие от отмены многодневных выборов, что сразу избавило бы от сложностей и учебный процесс.

Как пишет «КоммерсантЪ», Даванков призывает осуществить перенос до начала выборов в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. По его словам, учебный процесс в школах сильно страдает от многодневного голосования, которое задействует и помещения и учителей. Он также отмечает, что вовлеченность в выборы негативно отражается на репутации сферы образования: «Зачастую они [учителя] становятся невольными свидетелями и участниками различных манипуляций в ходе избирательного процесса», — сетует он.

Политик также считает, что это позволит избавить учителей от «добровольно-принудительной» работы в избиркомах. Ранее «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, прямо запрещающий включать в состав комиссий работников сферы образования и проводить голосования в школах.

При этом руководитель Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов уверен, что от места проведения выборов давление на учителей не уменьшится, а устраивать многодневные голосование в отделениях «Почты России», которые часто совмещены с «Почта Банком» едва ли удастся.

Пресс-служба самой почты отмечает, что есть факторы, мешающие исполнению идеи: часто в отделениях недостаточно мест, да и их работа не всегда прекращается на выходных и в праздники, так что для проведения там выборов нужно будет ставить на паузу обработку писем и посылок.

«Суета по разведению выборов и учебного процесса искусственная и связана с введением бесконтрольного многодневного голосования. Если его не применять, то проблем с выборами в школе не будет. Кроме того, нужен пересмотр процедур формирования избиркомов, чтобы их составы были более конкурентны и независимы от исполнительной власти»,

— комментирует предложение сопредседатель наблюдательского движения «Голос» Григорий Мельконьянц.