ТАСС пишет об амфетамине в крови Ивана Голунова. Анализам уже больше года

Источник ТАСС рассказал, что в крови журналиста «Медузы» Ивана Голунова летом 2019 года, когда его задержали по делу о торговле наркотиками, был обнаружен амфетамин. Ранее следов наркотических веществ в крови Голунова следствию обнаружить не удавалось. С тех пор все обвинения против него сняли, а полицейских, ответственных за фабрикацию дела против него, пытаются привлечь к ответственности.

«В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина», — приводит агентство слова своего собеседника.

Имя источника или его ведомственная принадлежность не называются. О подтверждении или опровержении этих данных другими независимыми источниками ТАСС также сообщает.

Напомним, что следы наркотических веществ на поверхности волос Ивана Голунова были обнаружены в рамках экспертизы и предъявлены в июне прошлого года. Речь шла о мефедроне, фенилпентане и кокаине. Защита считает, что они оказались там из-за действий сотрудников полиции, производивших задержание. После снятия обвинения следствие в итоге не предъявляло претензий к Голунову и не заводило на него других дел.

Полицейских, которые занимались его делом, уволили. Они находятся под следствием.