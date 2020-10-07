Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе

Фото: vokzal.ru

"Кремль. Путину". Верните в поезда купе для инвалидов в прежнем формате!
Юрий Дмитриев // стоп-кадр: YouTube

Николай Сванидзе: Чтобы Дмитриева не сгноили, нужно сильно шуметь
Фото в статье: кадры из фильма "Кто не спрятался" / скриншоты YouTube

"Кто не спрятался": Джейсон Вурхис на минималках в хоррор-дебюте Дэйва Франко
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко исполнил тройной... беби-бум
В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Политический выкидыш": Аркадий Дубнов оценил революцию в Киргизии
"Путин боится и не понимает массовых протестов": Лев Гудков о страхах президента
"Мы больше покойники, чем она": Славину похоронили с автозаками и криками "Палачи!"

Новости дня

07 октября, среда

[18:01]СИЗО Москвы ввели противовирусные ограничения. У ОНК проблемы с доступом туда
[17:37]У Чубайса нашли коронавирус. Он продолжает работать на самоизоляции
[17:32]Ушедший из NEXTA Протасевич объявлен в розыск в России
[17:07]Россия объявила в розыск непризнанного президента Беларуси
[16:50]Песков не стал комментировать сравнение Навального с Ельциным от Зюганова
[16:24]Из военной части под Рязанью эвакуирован личный состав из-за пожара на складе
[16:22]Азербайджан уничтожил 10 жилых домов столицы Карабаха. Оттуда уехали 40% жителей
[15:55]Минюст США требует вернуть для террориста Царнаева смертный приговор
[15:24]Германия не станет наказывать Путина "Северным потоком-2" – Bloomberg
[15:05]Два уголовных дела заведено по факту загрязнения вод в Тихом океане
[14:34]ФОМ: Россияне уверены в снижении справедливости, но перестают винить в этом власти
[14:07]В трех регионах с 2021 года начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
[13:46]"Газпром" обжалует решение Польши оштрафовать его из-за "Северного потока-2"
[13:29]У Порошенко не могут взять кровь на анализ. Его состояние ухудшилось
[13:00]"Газпром" оштрафован на $7,6 млрд по "Северному потоку-2" – польский регулятор
[12:41]В ЯНАО на полгода посадили пациента, сбежавшего из стационара с ковидом
[12:06]Голунов о данных ТАСС про амфетамин в его крови: "Было бы неплохо научиться читать"
[12:05]Правозащитницы просят не помещать трансгендерного человека в мужскую тюрьму
[11:37]ТАСС пишет об амфетамине в крови Ивана Голунова. Анализам уже больше года
[10:58]Латвия и Эстония временно отозвали своих послов из Беларуси
[10:55]Pussy Riot вывесили над зданием ФСБ радужный флаг в честь дня рождения Путина
[10:22]Температура сентября побила прошлогодний рекорд и стала самой высокой за все время
[09:57]Британия может бойкотировать Олимпиаду из-за концлагерей в Китае
[08:43]Байден просит отменить дебаты с Трампом, если тот не вылечится от ковида
[08:15]"Конспирологические сценарии" и санкции против Кремля. Главное к утру 7 октября

06 октября, вторник

[21:56]ФАС пообещал, что вакцина от ковида будет не дороже тысячи рублей
[21:20]Тихановская провела с Меркель 45-минутную встречу
[20:53]В ООН назначены два спецдокладчика по делу об отравлении Навального
[20:22]РПЦ сочла недоказанным обвинение священника в сутенерстве
[19:39]В Кыргызстане сменили премьер-министра
[18:53]Instagram начали маркировать прогосударственные СМИ
[17:57]Путин призвал готовиться к отмене санкций в отношении Украины
[17:26]В среду назначат главу временного правительства Кыргызстана
[17:04]В Перми завели уголовное дело после гибели упавшего с качелей 9-летнего ребенка
[16:48]Общественники потребовали прекратить запугивание россиян обысками
[15:29]Медведев предложил расширить полномочия регионов по экологическому реагированию
[14:54]Нобелевскую премию по физике получили трое ученых, занимающихся черными дырами
[14:40]В Совфеде одобрили законопроект о прекращении дел по налоговым преступлениям
[14:33]Освобожденного из СИЗО экс-президента Киргизии перевели под домашний арест
[13:51]У 6% трудоустроенных россиян сократилась зарплата за период пандемии

Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
Фото: Global Look Press
Наркотики у полицейского и бедствующие узбеки: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе

Политика
18:19, 07 октября 2020

Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Практически с первых дней обострения ситуации в Нагорном Карабахе, которая из тлеющего уже более 30 лет конфликта переросла в полномасштабную войну с применением тяжелой артиллерии и авиации, многие взоры обращены в сторону Москвы. И в этом есть определенная логика. Россию, кто бы что ни говорил, во все времена считали не просто региональным лидером, а настоящим королем положения, чья вотчина простирается от западных границ Украины и заканчивается где-то на берегу Тихого океана. Вот только в последнее время в сторону Москвы направлены не только надежды на разрешение тех или иных критических ситуаций, но и многочисленные упреки, если не обвинения в бездействии.

Так было в августе и сентябре на фоне острого политического кризиса в Беларуси и неоднократных заявлений Минска о рекордной «активности военных НАТО» у границ Республики, так происходит и в случае с Нагорным Карабахом. Очевидно, что самостоятельно выйти из этой ситуации Армении, которая оказалась под прессом заметно усилившегося в последнее время в военном плане Азербайджана и его ближайшего союзника Турции, не удастся. В связи с этим многие вспомнили о членстве страны в ОДКБ, намекнув на то, что России и другим странам-членам договора, стоило бы встать на сторону Еревана, не допустив столь серьезной эскалации конфликта.

Есть и те, кто прямо требует от Москвы если не ввести войска в Карабах, то хотя бы оказать Еревану максимально возможную военную помощь. Дескать, дальнейшее развитие ситуации зависит исключительно от России, которая в данном случае сохраняет странный нейтралитет. Официальная Москва в ответ на все эти призывы и обвинения продолжает выражать озабоченность и призывать стороны сесть за стол переговоров. Более того, в Кремле не так давно напомнили, что, согласно нормам ОДКБ, Россия может помочь Армении в случае вторжения на территорию этой страны, однако на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику договор не распространяется. И это заявление вызвало еще большее негодование в рядах тех, кто ожидает от регионального лидера более решительных действий.

Между тем, как отметил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в интервью Youtube-каналу Pravda, ситуация не так однозначна, как многие ее видят, и каждое политическое действие, тем более сопряженное с военными рисками, имеет под собой не только причины и основания, но и довольно серьезные последствия. Фактически, эксперт напомнил многочисленным «требователям», насколько легко усугубить конфликт, и насколько сложно урегулировать его дипломатически путем. А тех, кто ждет российских военных в Карабахе, Маркедонов и вовсе назвал «диванными экспертами», предложив самим встать с дивана и побывать в зоне реальных боевых действий.

Сергей Маркедонов // Фото: скриншот YouTube

«Во-первых, я бы не стал говорить о том, что российская позиция в девяностые годы по Карабаху выглядела как позиция сдачи или что-то в этом роде. Она была разная: сначала были какие-то иллюзии, а потом в 1994 году в Брюсселе были озвучены планы о расширении НАТО. Россия в свою очередь даже тогда заняла критическую позицию, которая вылилась в выступление Ельцина в Будапеште.

Россия в свое время остановила военные конфликты в Южной Осетии, в Абхазии, в Карабахе, в Таджикистане. Говорить о том, что наша страна с пренебрежением относится к собственным интересам — нельзя. Тогда было другое время, а сейчас Россия имеет возможность делать это еще более жестко. Но вместе с этим есть понимание, что любая эскалация вдоль наших границ опасна и может перекинуться внутрь. Поэтому, когда я слышу слова о том, почему Россия не скажет своего слова в нынешнем конфликте в Карабахе, отвечаю: понимаете, заявления о том, что мы выступаем за урегулирование конфликта дипломатическим путем — это и есть наша позиция.

И когда разного рода диванные эксперты призывают, чтобы российская армия вошла в Карабах, я сразу думаю: ребята, встаньте с дивана и посетите любую горячую точку. Вы даже понятия не имеете, что это такое. Вы предлагаете начать войну с нашим союзником Турцией? Страной, которая является членом НАТО и обладает вторым военным потенциалом в блоке? Когда в 2015 году случились небезызвестные события (Турция сбила российский истребитель), мой сын спросил у меня: папа, а мы можем победить в войне? Ответил: победить мы можем, вопрос только — какой ценой и во сколько тебе придется просыпаться в очередь за молоком. Цена вопроса всегда существует, и нужно ответственно относится к нему», — заявил Сергей Маркедонов.

Теги: #Армения #Азербайджан

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

"Политический выкидыш": Аркадий Дубнов оценил революцию в Киргизии
Фото: Global Look Press

Политика

"Новые лица в политике и война элит": политолог рассказал, что ждет Россию в 2021 году
Фото: Global Look Press

Политика

Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе
Политика
"Новые лица в политике и война элит": политолог рассказал, что ждет Россию в 2021 году
Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе
"Может стать началом третьей мировой": чем закончится ненависть армян и азербайджанцев
Амаяк Акопян назвал Горбачева виновником карабахского конфликта
Общество
Режиссёр Андреасян высказался об обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха
"Что-то там вояки нахимичили": Лагутенко об "отравлении" Камчатки
Морские ежи без иголок и уничтоженная фауна: шокирующие подробности "отравления" Камчатки
Радикальные меры возможны: политолог рассказал, каким будет повторный карантин
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Фамилия Навального красноречива: да, он наваливается на противника, но еще интенсивней наваливают на него. Наваливают компромат, клевету, оскорбления, и, даже отсутствуя в реальном российском пространстве, публичного пространства Навальный не покидает. И обыватель начинает соображать: ежели его так мочат – стало быть, за ним сила?

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Возможно, снимать будут сами актеры на мобильники, а режиссеру останется только командовать ими по видеосвязи. Что характерно, в те же сроки планировали провести свои космосъемки Илон Маск и NASA, присмотревшие на главную роль пожилого Тома Круза. То есть у них скорее будет про зомби, чем про спасение Вселенной.

Культура и ТВ
Не "клубничка", а политика: в Москве показали "Пражскую оргию" с Ксенией Раппопорт
Королева и поэт: Есенин стал памятником раздора, а Чурикову попросили из Ленкома
Андрей Кончаловский: Смысла жизни нет, и в этом огромная мудрость
"Мы обнищали!": Певцов и Дроздова заявили о проблемах с деньгами
Шоу-бизнес
"Лизнули все-таки": российские звезды поздравили Путина и попали под шквал критики
"Фигурка топ": Настя Ивлеева в нижнем белье поразила фанатов
Анна Калашникова: Богачи с Рублевки не могут помочь Ефремову!
"Моисеева лишили дома и денег!": продюсер рассказал, кто издевается над больным певцом

Здоровье
Для защиты от депрессии требуется крепкий иммунитет
COVID-19 не уйдет никогда: микробиолог Виктор Зуев – о второй волне
26 разных видов животных могут быть уязвимы перед COVID-19
"Это вирус страха": Профессор Игорь Гундаров высмеял таблетки от коронавируса
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: скриншот YouTube
Романтик и юный подрывник: химия богатства Михаила Ходорковского
Юрий Дмитриев // Фото: YouTube, видео в статье: Павел Зубов
Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам
Дмитрий Захарченко // фото в статье: агентство «Москва»
13 квартир "полковника Захарченко": чем закончится спор родственников и государства
Фото: Global Look Press
Розовые маски для Мутко и главы ВТБ Костина обойдутся в 40 млн рублей

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Татьяна Овсиенко // Фото: скриншот с YouTube
"Лицо алкоголика": врач предрек опухшей Овсиенко трагическую судьбу Легкоступовой
София Конкина // Фото: соцсети
Дочь Конкина обвинили в пьянстве и разврате: соседи рассказали о странностях погибшей
Фото: Global Look Press
"Идет коза рогатая и пламенем объятая": Монеточка "предсказала" смерть Славиной
Дана Борисова // Фото: соцсети звезды
"Стану рабой за это платье!": Дана Борисова шокировала неожиданным признанием
с родителями жениха, на чьей свадьбе в Хабаровске выступала Маша Распутина
"Оставил без денег и черной икры": Маша Распутина пострадала из-за афериста
На фото: Алиса Лобанова
Алиса Лобанова: В пандемию справляемся сами
Фото: Юлии Барсуковой
Эксперты рассказали, как сортируют мусор в Европе
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Возможности истребителей МиГ-23, отремонтированных ЛНА, объяснил военный эксперт
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
^