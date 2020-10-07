Известный политолог рассказал, почему Владимир Путин не вмешивается в события в Карабахе

Практически с первых дней обострения ситуации в Нагорном Карабахе, которая из тлеющего уже более 30 лет конфликта переросла в полномасштабную войну с применением тяжелой артиллерии и авиации, многие взоры обращены в сторону Москвы. И в этом есть определенная логика. Россию, кто бы что ни говорил, во все времена считали не просто региональным лидером, а настоящим королем положения, чья вотчина простирается от западных границ Украины и заканчивается где-то на берегу Тихого океана. Вот только в последнее время в сторону Москвы направлены не только надежды на разрешение тех или иных критических ситуаций, но и многочисленные упреки, если не обвинения в бездействии.

Так было в августе и сентябре на фоне острого политического кризиса в Беларуси и неоднократных заявлений Минска о рекордной «активности военных НАТО» у границ Республики, так происходит и в случае с Нагорным Карабахом. Очевидно, что самостоятельно выйти из этой ситуации Армении, которая оказалась под прессом заметно усилившегося в последнее время в военном плане Азербайджана и его ближайшего союзника Турции, не удастся. В связи с этим многие вспомнили о членстве страны в ОДКБ, намекнув на то, что России и другим странам-членам договора, стоило бы встать на сторону Еревана, не допустив столь серьезной эскалации конфликта.

Есть и те, кто прямо требует от Москвы если не ввести войска в Карабах, то хотя бы оказать Еревану максимально возможную военную помощь. Дескать, дальнейшее развитие ситуации зависит исключительно от России, которая в данном случае сохраняет странный нейтралитет. Официальная Москва в ответ на все эти призывы и обвинения продолжает выражать озабоченность и призывать стороны сесть за стол переговоров. Более того, в Кремле не так давно напомнили, что, согласно нормам ОДКБ, Россия может помочь Армении в случае вторжения на территорию этой страны, однако на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику договор не распространяется. И это заявление вызвало еще большее негодование в рядах тех, кто ожидает от регионального лидера более решительных действий.

Между тем, как отметил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в интервью Youtube-каналу Pravda, ситуация не так однозначна, как многие ее видят, и каждое политическое действие, тем более сопряженное с военными рисками, имеет под собой не только причины и основания, но и довольно серьезные последствия. Фактически, эксперт напомнил многочисленным «требователям», насколько легко усугубить конфликт, и насколько сложно урегулировать его дипломатически путем. А тех, кто ждет российских военных в Карабахе, Маркедонов и вовсе назвал «диванными экспертами», предложив самим встать с дивана и побывать в зоне реальных боевых действий.

Сергей Маркедонов // Фото: скриншот YouTube

«Во-первых, я бы не стал говорить о том, что российская позиция в девяностые годы по Карабаху выглядела как позиция сдачи или что-то в этом роде. Она была разная: сначала были какие-то иллюзии, а потом в 1994 году в Брюсселе были озвучены планы о расширении НАТО. Россия в свою очередь даже тогда заняла критическую позицию, которая вылилась в выступление Ельцина в Будапеште.

Россия в свое время остановила военные конфликты в Южной Осетии, в Абхазии, в Карабахе, в Таджикистане. Говорить о том, что наша страна с пренебрежением относится к собственным интересам — нельзя. Тогда было другое время, а сейчас Россия имеет возможность делать это еще более жестко. Но вместе с этим есть понимание, что любая эскалация вдоль наших границ опасна и может перекинуться внутрь. Поэтому, когда я слышу слова о том, почему Россия не скажет своего слова в нынешнем конфликте в Карабахе, отвечаю: понимаете, заявления о том, что мы выступаем за урегулирование конфликта дипломатическим путем — это и есть наша позиция.